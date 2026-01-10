Dhurandhar Box Office Collection Day 37: 'धुरंधर' को लेकर डूब गई प्रभास की 'द राजा साब', शुक्रवार को किया बस इतना कलेक्शन
Dhurandhar Box Office Collection Day 37: रणवीर सिंह की धुरंधर को रिलीज हुए एक महीने से ऊपर का टाइम हो गया है. मगर अब फिल्म की कमाई पर विराम लगता जा रहा है. बहुत कलेक्शन कर रही है.
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है. इसने एक महीने से कम समय में ही 2025 में रिलीज हुई सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. रणवीर सिंह की फिल्म के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था. मगर अब फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आने लगी है. प्रभास की द राजा साब के आते ही फिल्म का कलेक्शन काफी कम हो गया है. अगर ऐसा ही रहा तो फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों से हट भी सकती है.
धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी. धुरंधर के सामने जो भी फिल्म रिलीज हो रही थी वो फ्लॉप ही साबित हो रही थी. मगर अब द राजा साब के आते ही धुरंधर की कमाई कम होती जा रही है. फिल्म का कलेक्शन एकदम से ही बहुत कम हो गया है.
37वें दिन किया इतना कलेक्शन
धुरंधर को रिलीज हुए 37 दिन हो गए हैं. फिल्म का 37वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक धुरंधर ने सिर्फ 2.7 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये कलेक्शन कुछ समय बाद अपडेट होगा मगर फिर भी इतना ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.
धुरंधर के कलेक्शन की बात करें तो छठे हफ्ते से ही इसकी कमाई कम हुई है. फिल्म ने शुक्रवार को सिर्फ 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और उसके बाद शनिवार का कलेक्शन भी कम ही है. धुरंधर का टोटल कलेक्शन 796.45 करोड़ हो गया है. इंडिया में धुरंधर 830 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है.
द राजा साब से डरी धुरंधर
प्रभास की द राजा साब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और आते ही छा गई है. फिल्म ने करीब 53 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं वर्ल्डवाइड पहले दिन ही 100 करोड़ के पार चली गई है. इसके आगे धुरंधर का टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है.
