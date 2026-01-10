हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्लॉगमेरठ की दलित बेटी के मामले पर सियासत, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय, पुराने मामले गवाह

मेरठ की दलित बेटी के मामले पर सियासत, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय, पुराने मामले गवाह

By : भावेष पाण्डेय | Updated at : 10 Jan 2026 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या कर बेटी का अपहरण कर लिया गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया. इस संवेदनशील मामले पर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी ने मामले में एनएसए और बुलडोजर एक्शन की मांग की है. समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी पूछा है कि 'बुलडोजर कब चलेगा'?

विपक्ष के इन सवालों के बीच योगी सरकार का इतिहास साफ बताता है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है. पुराने मामलों से सिद्ध होता है कि योगी राज में दलित सुरक्षा को प्राथमिकता मिली, जबकि सपा काल में न्याय अधर में लटकता था.

योगी सरकार के पुराने एक्शन: बुलडोजर का कमाल

योगी सरकार महिला सुरक्षा के मामले में तेज एक्शन लेती रही है. अयोध्या के एक मामले को देखें. 2024 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी मोइद खान पर कठोर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया था. सरकार ने आरोपी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया और पीड़िता के परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिया. इसी तरह रेप का मामला हो या फिर किसी भी अन्य महिला हिंसा का, योगी सरकार सख्त एक्शन से बिल्कुल नहीं कतराती.

योगी सरकार ने लव जिहाद और दलित अत्याचार जैसे मामलों में बुलडोजर चलाकर अपराधियों को सबक सिखाया है. उदाहरणस्वरूप, बरेली में सपा नेता आजम खान से जुड़े अवैध निर्माणों पर 2025 में बुलडोजर चला, जो सपा काल के 14 साल पुराने रसूख को चूर कर गया. इसी तरह, माफिया राज के खिलाफ सैकड़ों बुलडोजर कार्रवाइयों को पूरे यूपी ने देखा है.

मेरठ मामले में जारी है सख्त एक्शन

मेरठ मामले में भी एसएसपी विपिन ताडा ने 10 टीमें लगाई हैं, गिरफ्तारी तय है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में एससी-एसटी एक्ट सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. दो कंपनी पीएसी, 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी 15 इंस्पेक्टर और CO लेवल के अफसर गांव में तैनात किए गए हैं.

सपा राज के काले अध्याय: दलित न्याय पर सवाल

मेरठ केस में योगी सरकार पर आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी की सरकार में दलित हिंसा के गंभीर मामले हुए थे. बदायूं कांड से लेकर मोहनलालगंज रेप और बुलंदशहर गैंगरेप केस तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई बड़े मामले हुए.

न्याय योगी मॉडल की गारंटी

मेरठ घटना में पुलिस छापेमारी जारी है, बेटी की बरामदगी और सजा सुनिश्चित. सपा की मांग नौटंकी है, जनता पुराने मामलों से सीख चुकी. अपराध मुक्त यूपी का सफर जारी रहेगा. बता दें कि हाल ही में कोडीन सिरप से जुड़े मामले में भी आरोप लगा रही सपा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा कि जब बुलडोजर चलेगा तब रोना मत.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई (कोडीन केस के खिलाफ) को लड़ा है और जीता है. कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा. समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा. बस सपाइयों से अनुरोध है कि उस वक्त चिल्लाना मत.

(लेखक भावेष पाण्डेय (अधिवक्ता) नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के अध्यक्ष हैं.)

[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह जरूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.]

Published at : 10 Jan 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Meerut News
View More

ओपिनियन

Blog
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Blog
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Blog
पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को बताया भारत की आस्था और आत्मा का प्रतीक, पढ़ें पूरा ब्लॉग
नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी
Blog
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
रवि बिजारनिया
रवि बिजारनिया
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

ट्रेंडिंग न्यूज

Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान! ड्रोन से भिजवाई हथियारों की खेप, 26 जनवरी से पहले क्या कर रहा साजिश?
नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान! ड्रोन से भिजवाई हथियारों की खेप, 26 जनवरी से पहले क्या कर रहा साजिश?
राजस्थान
दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार
दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार
बॉलीवुड
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर जिम से वीडियो शेयर कर सीक्वल का दिया बड़ा हिंट
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने जिम से वीडियो शेयर कर दिया बड़ा हिंट
क्रिकेट
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026: Insurance for All या Insurance for Few? | Paisa Live
Fadnavis और Shinde को झूठे केस में फंसाने की रची गई साजिश, पूर्व DGP समेत 3 पर केस की सिफारिश
NPS Vatsalya पर नई Guidelines जारी | 18 साल से पहले Pension Planning | Paisa Live
Budget 2026-27 से MSMEs को बड़ी राहत? GST, Loan और Export पर बड़ा दांव | Paisa Live
Sansani:दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
मेरठ की दलित बेटी के मामले पर सियासत, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय, पुराने मामले गवाह
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान! ड्रोन से भिजवाई हथियारों की खेप, 26 जनवरी से पहले क्या कर रहा साजिश?
नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान! ड्रोन से भिजवाई हथियारों की खेप, 26 जनवरी से पहले क्या कर रहा साजिश?
राजस्थान
दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार
दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार
बॉलीवुड
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर जिम से वीडियो शेयर कर सीक्वल का दिया बड़ा हिंट
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने जिम से वीडियो शेयर कर दिया बड़ा हिंट
क्रिकेट
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
इंडिया
ओडिशा में 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कैसे हुआ भीषण हादसा?
ओडिशा में 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कैसे हुआ भीषण हादसा?
हेल्थ
बच्चों के जन्म के समय शरीर पर क्यों होता है जन्मदाग, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या बताते हैं?
बच्चों के जन्म के समय शरीर पर क्यों होता है जन्मदाग, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या बताते हैं?
ट्रेंडिंग
Video: पैसा ही सबकुछ नहीं होता, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रोज फ्री में खाना खिलाते हैं सरदार जी, हर जगह हो रही तारीफ
पैसा ही सबकुछ नहीं होता, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रोज फ्री में खाना खिलाते हैं सरदार जी, हर जगह हो रही तारीफ
यूटिलिटी
रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?
रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget