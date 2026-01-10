Nick Cannon: बिना शादी किए किस शख्स ने पैदा किए सबसे ज्यादा बच्चे? एलन मस्क भी छूटे पीछे
Nick Cannon: एक अमेरिकी रैपर ने बिना शादी किया सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने के मामले में एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं कौन है वह रैपर.
Nick Cannon: एलन मस्क का जिक्र अक्सर उनके बड़े परिवार के लिए होता है. लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. हम बात कर रहे हैं निक कैनन की. निक कैनन के नाम सार्वजनिक रूप से जाने-माने अविवाहित पुरुषों में सबसे ज्यादा बच्चे होने का रिकॉर्ड है. उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर टेक एंटरप्रेन्योर को भी पीछे छोड़ दिया है.
कितने हैं निक केनन के बच्चे
निक कैनन के छह अलग-अलग महिलाओं से 12 बच्चे हैं. यह उन्हें हाई प्रोफाइल सार्वजनिक हस्तियों में सबसे ज्यादा बच्चे वाला अविवाहित बनाता है. उनकी आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक बार शादी हुई थी. उनकी शादी ग्लोबल पॉपस्टार मारिया कैरी से हुई थी. मारिया कैरी से उनके जुड़वां बच्चे मोनरो और मोरक्कन हैं. उनके बाकी बच्चे उन रिश्तों से पैदा हुए हैं जिन्हें कैनन लंबे समय से पार्टनरशिप कहते हैं. उनके ब्रिटनी बेल के साथ तीन, एबी डे ला रोजा के साथ तीन, ब्रे टिएसी के साथ एक, लानीशा कोल के साथ एक, एलिसा स्कॉट के साथ दो बच्चे हैं. आपको बता दें की एलिसा स्कॉट के साथ उनके दो बच्चों में से एक की दुखद रूप से 2021 में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी.
एलन मस्क के कितने बच्चे
एलन मस्क के 11 बच्चे हैं. उनके बच्चे तीन रिश्तो से हैं. अपनी पहली पत्नी जस्टिन मस्क के साथ उनके पांच बच्चे हैं. इसी के साथ संगीतकार ग्राइम्स के साथ तीन बच्चे और न्यूरलिंक से जुड़ी एक एग्जीक्यूटिव शिवोन जिलिस के साथ तीन बच्चे हैं.
कौन है निक कैनन
निक कैनन सिर्फ अपने परिवार के आकार के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि वह अमेरिका के मनोरंजन जगत में काफी बड़ी हस्ती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीनेजर के तौर पर 'ऑल देट' से की थी. इसके बाद उन्होंने ड्रमलाइन और लव डोंट कॉस्ट ए थिंग जैसी फिल्मों में काम किया. इसके बाद वे बड़े टेलीविजन होस्ट बन गए. 2020 में कैनन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी में बैचलर डिग्री भी हासिल की है.
2026 तक निक कैनन की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 50 मिलियन डॉलर है. उन्होंने कई इंटरव्यू में ऐसा दावा किया है कि उनकी सालाना कमाई 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा है. यह कमाई ज्यादातर टेलीविजन होस्टिंग, प्रोडक्शन और बिजनेस वेंचर्स से होती है.
