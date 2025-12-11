हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनगौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'

गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'

Gaurav Khanna Father On Farrhana: गौरव खन्ना के पिता विनोद खन्ना अपने बेटे पर किए गए फरहाना भट्ट के कमेंट से काफी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि वे बेटे की जगह होते तो फरहाना को थप्पड़ मार देते.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना के पिता विनोद खन्ना ने फरहाना भट्ट के 'टीवी' वाले बयान पर जमकर निशाना साधा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, अभिनेता के पिता ने इस कमेंट की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपमानजनक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि उन्हें इस टिप्पणी पर गुस्सा आया, लेकिन उन्हें खुशी है कि गौरव ने बिग बॉस 19 के घर के अंदर सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाला.

गौरव खुद ही सब कुछ संभाल लेगा
बता दें कि गौरव के पिता ने आईएएनएस  को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, , “जीशान कादरी और अभिषेक बजाज जैसे प्रतियोगी भी थे जो बहुत आक्रामक थे, और उनके और गौरव के बीच कई बार झगड़े हुए. लेकिन मुझे पता था कि गौरव खुद ही सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि उस घर के अंदर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता,  आपको खुद ही अपना बचाव करना होता है.”

फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं गौरव के पिता
गौरव के पिता ने आगे कहा, ““जब फरहाना भट्ट ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानजनक तरीके से ‘सुपरस्टार’ कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया. उन्होंने उनके काम और टीवी अभिनेता के रूप में उनके करियर पर सवाल उठाया. इससे मुझे बहुत बुरा लगा.”

‘बेटे की जगह होता तो फरहाना को थप्पड़ मार देता’
गौरव के पिता ने कहा, “उस समय गौरव का गुस्सा साफ दिख रहा था, उसकी नसें तन गई थीं. अगर मैं वहां होता, तो पता नहीं क्या करता. शायद मैं फरहाना को थप्पड़ भी मार देता,”

 फरहाना के कमेंट से गौरव खन्ना भी हुए थेबहुत हर्ट’
हाल ही में गौरव ने यह भी स्वीकार किया कि इस घटना से उन्हें ठेस पहुंची थी क्योंकि उनके प्रोफेशन पर सवाल उठाए गए थे, उन्होंने पिंकविला को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, “मुझे घर में कभी इतना हर्ट महसूस नहीं हुआ था. मुझे गुस्सा तब आया जब फरहाना ने मेरे टीवी पेशे पर सवाल उठाया, जब उसने उन फैंस पर सवाल उठाया जो 20 सालों से टेलीविजन में मेरे साथ खड़े रहे हैं,”

उन्होंने आगे कहा, "जब तक वो सिर्फ पर्सनल अटैक कर रही थी, पर्सनल गालियां दे रही थी, औरत बोल रही थी, बेघर बोल रही थी, गलीज आदमी बोल रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं यह सब ले सकता हूं."जबकि गौरव ने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने कभी भी फरहाना की बातों को 'गंभीरता से' नहीं लिया था.हालांकि  उन्होंने कहा, "जब उन्होंने मेरे टीवी दर्शकों, मेरे फैंस पर सवाल उठाया, तो मैं हार गया. क्योंकि शो में आया हूं, मेरे फैंस नहीं आए हैं, आप उनको कठघरे में खड़ा नहीं कर सकते. आप मेरे पेशे को कठघरे में खड़ा नहीं कर सकते."

फरहाना भट्ट ने अपने बयान पर सफाई दी
इस बीच, फरहाना ने दावा किया है कि उनके शब्दों को गलत रेफरेंस में लिया गया और उन्होंने स्क्रीन से कहा, “मुझे टेलीविजन से कोई दिक्कत नहीं है. मैं टीवी पर थी, और मुझसे सवाल करने वाले हर किसी को मैं समझा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, मुझे लगा कि लोग इसे समझ लेंगे, लेकिन इसे गलत तरीके से लिया गया. टीवी पर मेरा पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा. मुझे वह सम्मान नहीं मिला जो मैं चाहती थी.”

उन्होंने आगे कहा, “वह कमेंट स्पेशली गौरव खन्ना के लिए था. मुझे अब भी लगता है कि वह पूरे सीजन में एक किरदार निभा रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वह खुद को टीवी का स्टार समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद को देखना चाहिए. आप वीकेंड एपिसोड में बहुत हाई मोरल वैल्यूज और सिद्धांतों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि किसी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, और क्योंकि आप उस इंसान के दोस्त नहीं हैं, तो आप उसके लिए खड़े नहीं होते, तब आपके प्रिंसिपल सवालों के घेरे में आ जाते हैं.”

 

Published at : 11 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt
