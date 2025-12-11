टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह सिर्फ मैदान पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं. उनके मजेदार रील्स, बिहाइंड-द-सीन वीडियो और हल्की-फुल्की मस्ती वाले कंटेंट ने उन्हें लाखों फैन्स का फेवरेट बना दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि अर्शदीप ने अपना यूट्यूब चैनल किस वजह से शुरू किया? इसका खुलासा उन्होंने खुद किया और वजह काफी दिलचस्प है.

ड्रॉप हुए… और शुरू हो गया नया सफर

जियोहॉटस्टार पर एक इंटरव्यू में अर्शदीप ने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में जब उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, तो उन्हें काफी बोरियत होने लगी. पूरे टूर्नामेंट में भारत ने स्पिन-फ्रेंडली पिचों के कारण चार स्पिनर खिलाए, जिससे अर्शदीप को बेंच पर बैठना पड़ा.

अर्शदीप ने कहा, “जब पता चला कि मैं पहला मैच नहीं खेलूंगा, मैं कमरे में बहुत बोर हो रहा था. तभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया. यह मेरे लिए छुपा हुआ आशीर्वाद बन गया.” उन्होंने आगे बताया, “आपको कभी-कभी बस शुक्रगुजार रहना होता है कि आप इस स्तर पर खेल रहे हैं. मौके मिलते हैं, बस जरूरी है कि जब मौका मिले, तब उसे हाथ से जाने न दें. मै हमेशा मुश्किल हालात में भी पॉजिटिविटी ढूंढता हूं, और यही सोच आगे बढ़ने में मदद करती है.”

वायरल हुई विराट कोहली वाली रील

हाल ही में उनका एक रील विराट कोहली के साथ इंटरनेट पर धमाल मचा गया. इस रील को 132 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले. यह वीडियो उस मैच के बाद बनाई गई जब कोहली लगातार दो शतक जड़ने के बाद तीसरे शतक से चूक गए थे और 65 रन पर नाबाद लौटे.

अर्शदीप ने मजाक में कहा, “पाजी, रन कम रह गए नहीं तो आज तो सेंचुरी पक्की थी. ”

कोहली ने तुरंत मजेदार जवाब दिया, “तू शुक्र कर टॉस जीत गए, नहीं तो ओस में तेरी भी पक्की थी.” उन दोनों के बीच की यह मजेदार नोकझोंक सोशल मीडिया पर खूब पसंद की गई.

सीरीज में कोहली का कमाल

सीरीज के निर्णायक वनडे में विराट कोहली भले ही तीसरा लगातार शतक न लगा पाए हों, लेकिन उन्होंने नाबाद 65 रन की मैच जिताऊ पारी खेली. भारत फिलहाल साउथ अफ्रीका को 1 मुकाबले में हराकर आगे है. वहीं अर्शदीप ने भी मौके का इंतजार करते हुए शानदार प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीता.