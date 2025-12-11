असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीअसिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद

तमिलनाडु MRB में असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है. MBBS पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही फॉर्म भर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Dec 2025 11:46 AM (IST)
तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN MRB) ने असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी.AB

आज 11 दिसंबर 2025 आवेदन करने का आखिरी दिन है. जो भी उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर दें. आज के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगी और फिर मौका हाथ से निकल जाएगा.
TN MRB ने असिस्टेंट सर्जन पद के लिए कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तय की हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास MBBS की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार का तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. साथ ही CRRI यानी हाउस सर्जन का प्रमाणपत्र भी जरूरी है.
इस भर्ती में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है. वहीं, आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट का लाभ मिलेगा.
TN MRB की यह भर्ती सैलरी के हिसाब से भी बेहद आकर्षक है. पे लेवल-22 के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 56,100 से 2,05,700 तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, प्रमोशन और अन्य लाभ भी मिलेंगे.
इस भर्ती में चयन दो चरणों के माध्यम से किया जाएगा. पहला चरण है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT). इसमें उम्मीदवारों की मेडिकल नॉलेज और संबंधित विषयों की समझ को परखा जाएगा. दूसरा चरण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें उम्मीदवार के सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी. दोनों चरण पूरे होने के बाद ही फाइनल चयन होगा.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा. जनरल, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है. वहीं SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाएं. होमपेज पर Assistant Surgeon Recruitment 2025 का लिंक ढूंढें और क्लिक करें. अब रजिस्ट्रेशन करें और इसके बाद लॉगिन कर लें. एप्लिकेशन फॉर्म खोलकर सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें. सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को सही फॉर्मेट में अपलोड करें. इसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करें. अंत में फॉर्म सबमिट कर दें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें.
Published at : 11 Dec 2025 11:46 AM (IST)
