असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
तमिलनाडु MRB में असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है. MBBS पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही फॉर्म भर सकते हैं.
तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN MRB) ने असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी.AB
Published at : 11 Dec 2025 11:46 AM (IST)
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
