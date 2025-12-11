असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाएं. होमपेज पर Assistant Surgeon Recruitment 2025 का लिंक ढूंढें और क्लिक करें. अब रजिस्ट्रेशन करें और इसके बाद लॉगिन कर लें. एप्लिकेशन फॉर्म खोलकर सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें. सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को सही फॉर्मेट में अपलोड करें. इसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करें. अंत में फॉर्म सबमिट कर दें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें.