Why Do People Lose Height As They Age: जब हम अपनी जवानी यानी उम्र के बीच के पड़ाव में पहुंचते हैं, तब तक हमारी हाइट एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ धीरे-धीरे इसमें कमी आने लगती है. यह बदलाव इतना धीरे होता है कि कई लोगों को इसका पता भी नहीं चलता. इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि, एक पुरुष 35 साल की उम्र की तुलना में 80 साल की उम्र में करीब आधा इंच छोटा हो सकता है. वहीं, एक महिला जो कभी 5 फीट 4 इंच की थी, 90 साल की उम्र में 5 फीट 2 इंच तक रह सकती है.

अधिकतर लोगों में हाइट में यह कमी 40 से 50 साल की उम्र से धीरे-धीरे शुरू होती है, लेकिन 70 साल के बाद यह तेज़ी से बढ़ सकती है. डॉक्टर्स के अनुसार, उम्र बढ़ने पर रीढ़ की हड्डियों में बदलाव, डिस्क पतली होना और पोस्टर बिगड़ना हाइट घटने के आम कारण हैं. लेकिन अगर 1 इंच से ज्यादा हाइट कम हो जाए, तो यह सामान्य नहीं माना जाता और किसी गहरी समस्या की ओर इशारा करता हैय

क्या हाइट कम होना ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण है?

रुथ जेसन हिकमैन, एमडी, रूमेटोलॉजी, ऑटोइम्यून डिजीज और न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट बताती हैं कि कई बार हाइट कम होना ऑस्टियोपोरोसिस का शुरुआती संकेत हो सकता है.

इस बीमारी में हड्डियां कमजोर और पतली हो जाती हैं, जिससे हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है, रीढ़ की हड्डियां सिकुड़ने लगती हैं और शरीर का ढांचा झुकने लगता है. अक्सर लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का पता तब चलता है जब हाइट कम हो जाती है या अचानक फ्रैक्चर हो जाता है. एक स्टडी के अनुसार, जिन पुरुषों की हाइट 3 सेंटीमीटर से ज्यादा कम हुई, उनमें हिप फ्रैक्चर का जोखिम दोगुना पाया गया.

ऑस्टियोपोरोसिस से हाइट क्यों घटती है?

verywellhealth के अनुसार, इसके कई कारण हैं, जिनमें कम्प्रेशन फ्रैक्चर पहले नम्बर पर आता है, जिसमें कमजोर हड्डियां आसानी से हल्की दरार या दबाव फ्रैक्चर का शिकार हो जाती हैं. इन फ्रैक्चर में अक्सर तेज दर्द नहीं होता, इसलिए लोग इन्हें सामान्य पीठ दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन इससे रीढ़ की हड्डियां सिकुड़ जाती हैं और हाइट कम होने लगती है. दूसरे नम्बर पर काइफोसिस आता है, इसमें ऊपरी पीठ गोल या झुकी हुई दिखने लगती है. ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जब रीढ़ की हड्डियां कमजोर होती हैं, तो शरीर आगे की ओर झुकने लगता है, जिससे हाइट कम दिखती है.

क्या खोई हुई हाइट वापस आ सकती है?

ज्यादातर मामलों में ऑस्टियोपोरोसिस से जो हाइट कम हो चुकी है, वह वापस नहीं आती, लेकिन आप आगे हाइट कम होने से जरूर बच सकते हैं. इसके लिए आपको लाइफस्टाइल में बदलाव,धूम्रपान छोड़ें और नियमित एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है.

