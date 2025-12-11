'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
UP News: भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने नए गाने में एफआईआर और कानूनी दबाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने गिरफ्तारी की चुनौती स्वीकार की और महिलाओं पर हो रहे दबाव पर सवाल उठाया.
भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने नए गाने के जरिए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और लगातार बढ़ती कानूनी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस गाने में नेहा ने खुलकर अपनी बेबाक राय रखी और पुलिस तथा प्रशासन पर कटाक्ष किया. गाने की शुरुआत ही समाज और प्रशासन पर सवाल खड़े करती है- "कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, देशवा में हमरा पे दर्ज FIR बा...".
गाने में उन्होंने कहा है कि "बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना" और साथ ही महिलाओं पर जोर दिखाने वाले रवैये पर सवाल उठाया-"औरत पे जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना...". नेहा ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह न तो भागने वाली हैं और न ही अपने विचारों से पीछे हटेंगी. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहे, तो वह इसके लिए तैयार हैं.
पुलिस आएगी तो मैं खुद गिरफ्तार हो जाऊंगी- नेहा सिंह राठौर
आईएएनएस से बातचीत में नेहा ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, मैं भागने वाली नहीं हूं. अगर वे मुझे गिरफ्तार करने आएंगे, तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी. अगर वे मुझे गोली मारने आएंगे, तो मैं गोली खा लूंगी. पिछली बार भी मैंने कहा था कि अगर वे मुझे सूली पर लटकाएंगे, तो मैं सूली पर चढ़ जाऊंगी. मेरे पास कोई चारा नहीं है.
यूपी पुलिस फैला रही झूठ- नेहा
नेहा ने पुलिस पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया. उनका कहना था कि मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि उनकी तलाश के लिए दो टीमें बनाई गई हैं, जबकि उन्हें न तो कोई नोटिस मिला है और न ही घर पर दबिश दी गई. नेहा ने तंज कसते हुए कहा कि मैं सबूत दिखाने के लिए हनुमान जी की तरह नहीं कर सकती हूं. मैं बस इतना कह सकती हूं कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है और तथाकथित दबिश की बात करें तो मैं लखनऊ में हूं.
मैं जल्दबाजी में नहीं लूंगी कोई निर्णय- नेहा
अपने अगले कदम को लेकर नेहा ने कहा कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगी. वह अपने वकील से सलाह ले रही हैं और कानूनी रणनीति के अनुसार आगे का निर्णय करेंगी. उन्होंने कहा कि मेरा अगला कदम अपने वकील से सलाह लेने के बाद उठाया जाएगा. उनकी सलाह के आधार पर जो भी सही लगेगा, वही किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार, यह विवाद 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी. इसके बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और सुरक्षा एजेंसियों की विफलता को उजागर किया. नेहा का यह नया गाना न केवल उनकी बेबाकी और साहस को दर्शाता है, बल्कि समाज में महिलाओं पर हो रही दबावपूर्ण कार्रवाई पर भी कटाक्ष करता है. उनके बोल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गाने और अभिव्यक्ति की आजादी किसी एफआईआर या दबाव से नहीं रोकी जा सकती.
