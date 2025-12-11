हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावंदे मातरम पर सदन में बहस, जेपी नड्डा बोले- 'हम नेहरू को बदनाम नहीं करना चाहते... राष्ट्रगीत को सम्मान दिलाना है'

वंदे मातरम पर सदन में बहस, जेपी नड्डा बोले- 'हम नेहरू को बदनाम नहीं करना चाहते... राष्ट्रगीत को सम्मान दिलाना है'

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर जमकर बहस हो रही है. बीजेपी वंदे मातरम के अपमान का जिम्मेदार नेहरू को मानती है. इसे लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि वह सरकार के सरदार थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 11 Dec 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर बहस गरमाई हुई है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 'हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व पीएम को बदनाम करने का नहीं, लेकिन इतिहास को रिकॉर्ड पर रखना जरूरी है.'

नड्डा ने आगे कहा, 'जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेदार सरदार ही होता है. कांग्रेस पार्टी की सरकार के सरदार नेहरू ही थे, इसलिए जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए. आप अपनी सुविधा के हिसाब से श्रेय लेते हैं, लेकिन आपको जिम्मेदारी भी लेनी होगी.'

वंदे मातरम के अपमान पर देश के शासक जिम्मेदार
नड्डा ने वंदे मातरम के अपमान पर कहा कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक इसके लिए जिम्मेदार थे. इस दौरान विपक्ष ने नड्डा को रोकना चाहा, लेकिन वह बोलते रहे. हंगामे के बीच नड्डा ने कहा कि मेरे सीधेपन का इतना नाजायज फायदा न उठाइए.

राष्ट्रगान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा
नड्डा ने कहा, 'मैं राष्ट्र गान की पूरी इज्जत करता हूं. उसके सम्मान में जीवन को समर्पित करता हूं. लेकिन जानना चाहता हूं कि संविधान सभा में कितनी देर नेशनल एंथेम पर चर्चा हुई? नेशनल फ्लैग पर कमेटी बिठाई गई थी. लेकिन जब नेशनल एंथम की बारी आई तो आपने क्या किया? 24 जनवरी 1950 को कोई डिबेट नहीं हुई और न ही डिस्कशन किया गया था.'

नड्डा ने कहा, 'लगभग दो महीने के बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई. उसमें बिना किसी चर्चा और बिना किसी नोटिस के एक वक्तव्य पढ़ दिया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रगान का निर्णय सुना दिया गया. संविधानसभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और वंदे मातरम के लिए जो उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह जवाहर लाल नेहरू जिम्मेदार थे.'

राष्ट्रगीत में सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में बदलाव हुआ

नड्डा ने कहा, 'कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक हुई और उसने AICC के लिए एक प्रस्ताव पास किया. इसमें कहा गया था कि कमेटी हमारे मुस्लिम दोस्तों द्वारा गाने के कुछ हिस्सों पर उठाई गई आपत्तियों को सही मानती है. कमेटी सलाह देती है कि जब भी राष्ट्रीय मौकों पर वंदे मातरम् गाया जाए, तो सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएं. 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में गीत में बदलाव किया गया. उन छंदों को हटा दिया गया, जिनमें भारत माता को हथियार पकड़े हुए मां दुर्गा के रूप में दिखाया गया था.'

वंदे मातरम को सम्मान दिलाने की लड़ाई

राज्यसभा में नड्डा बोले- 'देश अनकंडीशनल सेंटमिटेंस को ध्यान में रखकर चलता है. वंदे मातरम् को वही सम्मान मिले, जो हम राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को मिलता है.'

Published at : 11 Dec 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बीजेपी के नए अध्यक्ष की चर्चा के बीच भूपेंद्र चौधरी ने पीएम के बाद गृहमंत्री से की मुलाकात, क्या हैं संकेत?
UP BJP के नए अध्यक्ष की चर्चा के बीच भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद गृहमंत्री से मिले
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Russian Media on Putin visit in India: पीएम मोदी और पुतिन के मुलाकात पर रूसी मीडिया में क्या छपा?
Vande Mataram Controversy: Parliament में सांसद इकरा ने समझाया इस वंदे मातरम् का असली मतलब! |ABPLIVE
Pollution Update: क्यों हर साल जहरीली हो जाती है हवा, ये है प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण? देखिए
IPO Alert: Park Medi World IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paridhi Sharma की Real Acting Journey, “Haq” के Behind-the-Scenes, Audition Secrets और Mumbai Struggle की Untold Story
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बीजेपी के नए अध्यक्ष की चर्चा के बीच भूपेंद्र चौधरी ने पीएम के बाद गृहमंत्री से की मुलाकात, क्या हैं संकेत?
UP BJP के नए अध्यक्ष की चर्चा के बीच भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद गृहमंत्री से मिले
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
नौकरी
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
हेल्थ
Height Loss Causes: किन लोगों की हाइट अचानक रह जाती है कम, किस दिक्कत की वजह से होता है ऐसा?
किन लोगों की हाइट अचानक रह जाती है कम, किस दिक्कत की वजह से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
यूपी-महाराष्ट्र में आधार कार्ड से बनवाया बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, जानें अब आप क्या करें?
यूपी-महाराष्ट्र में आधार कार्ड से बनवाया बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, जानें अब आप क्या करें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget