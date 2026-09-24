इसरो समेत 16 सरकारी नौकरियां ठुकराईं, पहले प्रयास में IPS बनीं तृप्ति भट्ट

इसके अलावा तृप्ति के जीवन में एक घटना का खास प्रभाव भी बताया जाता है. जब वह कक्षा 9 में थी, तब उनकी मुलाकात देश के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से हुई थी. इस मुलाकात के दौरान कलाम ने उन्हें हाथ से लिखा एक पत्र दिया था. तृप्ति के अनुसार इस मुलाकात ने उन्हें देश सेवा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद सिविल सेवा में जाने की इच्छा उनके लिए एक स्पष्ट और तय टारगेट बन गया था.