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इसरो समेत 16 सरकारी नौकरियां ठुकराईं, पहले प्रयास में IPS बनीं तृप्ति भट्ट
IPS तृप्ति भट्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद NTPC में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया और कई सरकारी नौकरियों के अवसर उन्हें मिले लेकिन उन्होंने सिविल सेवा में जाने के अपने टारगेट को प्राथमिकता दी.
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना देशभर में लाखों युवाओं का सपना होता है. लेकिन कुछ लोग इस टारगेट के लिए पहले से हासिल किए गए अच्छे करियर ऑप्शन को भी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं. उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आने वाली तृप्ति भट्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने एनटीपीसी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया और इसरो समेत कई सरकारी नौकरियों के अवसर उन्हें मिले. इसके बावजूद उन्होंने सिविल सेवा में जाने के अपने टारगेट को प्राथमिकता दी और बाकी सरकारी नौकरियों को ठुकरा दिया.
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Published at : 24 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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