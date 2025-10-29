मेडिकल की पढ़ाई के लिए बेस्ट हैं ये 5 देश, केवल इतने रुपये में हो जाती है MBBS

एक्सप्लोरर
मेडिकल की पढ़ाई के लिए बेस्ट हैं ये 5 देश, केवल इतने रुपये में हो जाती है MBBS
बेलारूस एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे सस्ते देश में से एक है.यहां रहने का खर्च सिर्फ 15 से 20 रुपये महीना और पूरी पढ़ाई का खर्च करीब 26 से 28 लाख रुपये आता है.
भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च कई छात्रों के लिए बहुत ज्यादा होता है.प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखों में होती है. ऐसे में डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है. लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं, जहां कम खर्च में अच्छी मेडिकल एजुकेशन मिल जाती है.ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच देशों के बारे में बताते हैं, जिनमें कम पैसों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Oct 2025 02:37 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
शिक्षा
6 Photos
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
7 Photos
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
शिक्षा
6 Photos
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
शिक्षा
7 Photos
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion