हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षामेडिकल की पढ़ाई के लिए बेस्ट हैं ये 5 देश, केवल इतने रुपये में हो जाती है MBBS

मेडिकल की पढ़ाई के लिए बेस्ट हैं ये 5 देश, केवल इतने रुपये में हो जाती है MBBS

बेलारूस एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे सस्ते देश में से एक है.यहां रहने का खर्च सिर्फ 15 से 20 रुपये महीना और पूरी पढ़ाई का खर्च करीब 26 से 28 लाख रुपये आता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 Oct 2025 02:37 PM (IST)
बेलारूस एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे सस्ते देश में से एक है.यहां रहने का खर्च सिर्फ 15 से 20 रुपये महीना और पूरी पढ़ाई का खर्च करीब 26 से 28 लाख रुपये आता है.

भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च कई छात्रों के लिए बहुत ज्यादा होता है.प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखों में होती है. ऐसे में डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है. लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं, जहां कम खर्च में अच्छी मेडिकल एजुकेशन मिल जाती है.ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच देशों के बारे में बताते हैं, जिनमें कम पैसों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं.

1/6
बेलारूस एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे सस्ते देश में से एक है.यहां रहने का खर्च सिर्फ 15 से 20 रुपये महीना और पूरी पढ़ाई का खर्च करीब 26 से 28 लाख रुपये आता है. यहां की मेडिकल डिग्री WHO और NMC से मान्यता प्राप्त है और पढ़ाई का लेवल भी इंटरनेशनल क्वालिटी का माना जाता है.
बेलारूस एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे सस्ते देश में से एक है.यहां रहने का खर्च सिर्फ 15 से 20 रुपये महीना और पूरी पढ़ाई का खर्च करीब 26 से 28 लाख रुपये आता है. यहां की मेडिकल डिग्री WHO और NMC से मान्यता प्राप्त है और पढ़ाई का लेवल भी इंटरनेशनल क्वालिटी का माना जाता है.
2/6
इसके अलावा आप कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं.यहां एमबीबीएस की पढ़ाई 5 साल की होती है. वहीं यहां एडमिशन के लिए 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स जरूरी है. पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय छात्रों को FMGE परीक्षा पास करनी होती है, ताकि वह भारत में प्रैक्टिस कर सके. यहां का कुल खर्च करीब 25 से 26 लाख रुपये आता है.
इसके अलावा आप कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं.यहां एमबीबीएस की पढ़ाई 5 साल की होती है. वहीं यहां एडमिशन के लिए 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स जरूरी है. पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय छात्रों को FMGE परीक्षा पास करनी होती है, ताकि वह भारत में प्रैक्टिस कर सके. यहां का कुल खर्च करीब 25 से 26 लाख रुपये आता है.
3/6
रूस एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद है. यहां एमबीबीएस कोर्स की छह साल का होता है.रूस में कई पुरानी यूनिवर्सिटीज है जो इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस के पढ़ाई करवाती है. पढ़ाई के बाद छात्रों को भारत में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वहीं यहां एमबीबीएस की पढ़ाई का कुल खर्च लगभग 29 से 30 लाख रुपये आता है.
रूस एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद है. यहां एमबीबीएस कोर्स की छह साल का होता है.रूस में कई पुरानी यूनिवर्सिटीज है जो इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस के पढ़ाई करवाती है. पढ़ाई के बाद छात्रों को भारत में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वहीं यहां एमबीबीएस की पढ़ाई का कुल खर्च लगभग 29 से 30 लाख रुपये आता है.
4/6
फिलिपींस में भी सस्ती एमबीबीएस की पढ़ाई की जा सकती है.फिलिपींस में मेडिकल एजुकेशन का फोकस क्लीनिकल सब्जेक्ट्स और क्रिटिकल ट्रेनिंग पर होता है. यहां छात्रों को सीनियर डॉक्टर के साथ काम करने का मॉडल का मिलता है.वहीं पढ़ाई का खर्च 20 से 22 लाख रुपये तक आता है और यहां लोन की सुविधा उपलब्ध है.
फिलिपींस में भी सस्ती एमबीबीएस की पढ़ाई की जा सकती है.फिलिपींस में मेडिकल एजुकेशन का फोकस क्लीनिकल सब्जेक्ट्स और क्रिटिकल ट्रेनिंग पर होता है. यहां छात्रों को सीनियर डॉक्टर के साथ काम करने का मॉडल का मिलता है.वहीं पढ़ाई का खर्च 20 से 22 लाख रुपये तक आता है और यहां लोन की सुविधा उपलब्ध है.
5/6
चीन में एमबीबीएस कोर्स का समय छह साल होता है. जिसमें 5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप शामिल होते हैं. यहां पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है जिससे पढ़ाई और भी सस्ती हो जाती है. यहां एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50 प्रतिशत मार्क्स जरूरी होते हैं.यहां का कुल खर्च करीब 29 से 30 लाख रुपये आता है और इंटर्नशिप पर भारत में भी वैध मानी जाती है.
चीन में एमबीबीएस कोर्स का समय छह साल होता है. जिसमें 5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप शामिल होते हैं. यहां पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है जिससे पढ़ाई और भी सस्ती हो जाती है. यहां एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50 प्रतिशत मार्क्स जरूरी होते हैं.यहां का कुल खर्च करीब 29 से 30 लाख रुपये आता है और इंटर्नशिप पर भारत में भी वैध मानी जाती है.
6/6
रूस, चीन, फिलीपींस, बेलारूस और कजाकिस्तान के अलावा भारतीय छात्र जॉर्जिय, उज्बेकिस्तान, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में भी एमबीबीएस के पढ़ाई कर सकते हैं.यह सभी देश सस्ती मेडिकल एजुकेशन के साथ बेहतर क्लीनिकल एक्स्पोजर भी देते हैं.
रूस, चीन, फिलीपींस, बेलारूस और कजाकिस्तान के अलावा भारतीय छात्र जॉर्जिय, उज्बेकिस्तान, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में भी एमबीबीएस के पढ़ाई कर सकते हैं.यह सभी देश सस्ती मेडिकल एजुकेशन के साथ बेहतर क्लीनिकल एक्स्पोजर भी देते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 02:37 PM (IST)
MBBS Abroad Cheap Medical Colleges Belarus MBBS Fees

