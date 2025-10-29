मेडिकल की पढ़ाई के लिए बेस्ट हैं ये 5 देश, केवल इतने रुपये में हो जाती है MBBS

चीन में एमबीबीएस कोर्स का समय छह साल होता है. जिसमें 5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप शामिल होते हैं. यहां पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है जिससे पढ़ाई और भी सस्ती हो जाती है. यहां एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50 प्रतिशत मार्क्स जरूरी होते हैं.यहां का कुल खर्च करीब 29 से 30 लाख रुपये आता है और इंटर्नशिप पर भारत में भी वैध मानी जाती है.