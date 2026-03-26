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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षापढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, US के वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल; ऐसे करें तैयारी

पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, US के वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल; ऐसे करें तैयारी

अमेरिका में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम US स्टूडेंट वीजा प्राप्त करना है. यह सिर्फ फॉर्म भरने का मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू देना पड़ता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Mar 2026 04:18 PM (IST)
अमेरिका में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम US स्टूडेंट वीजा प्राप्त करना है. यह सिर्फ फॉर्म भरने का मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू देना पड़ता है.

दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक होने के कारण अमेरिका हर साल लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करता है, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम US स्टूडेंट वीजा प्राप्त करना है. यह सिर्फ फॉर्म भरने का मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू देना पड़ता है. इस इंटरव्यू का मकसद यह जांचना होता है कि आप वास्तव में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं और आपका प्लान साफ-सुथरा और ईमानदार है. इंटरव्यू में सही जवाब देना बेहद जरूरी है. गलत या अधूरा जवाब देने से वीजा रद्द भी हो सकता है. इसलिए आपको न सिर्फ सवालों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उनके जवाब तैयार करने की भी जरूरत है. तो आइए जानते हैं अमेरिका के स्टडी वीजा इंटरव्यू में कैसे तैयारी की जाए और किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है.

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अमेरिका में पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, यह सवाल इंटरव्यू में सबसे आम है. काउंसलर अधिकारी यह देखना चाहते हैं कि आप अमेरिका में पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं और आपका मकसद केवल अमेरिका में रहना नहीं है. इसका जवाब देने के लिए अमेरिका की शिक्षा प्रणाली, यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता और आपके क्षेत्र में वहां के रिसर्च और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी रखें. जैसे किस कारण से आपकी पढ़ाई के लिए अमेरिका सबसे सही ऑप्शन है. अगर आपकी पढ़ाई किसी विशेष टेक्नोलॉजी या रिसर्च केंद्र से जुड़ी है, तो उसके बारे में बताएं.
अमेरिका में पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, यह सवाल इंटरव्यू में सबसे आम है. काउंसलर अधिकारी यह देखना चाहते हैं कि आप अमेरिका में पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं और आपका मकसद केवल अमेरिका में रहना नहीं है. इसका जवाब देने के लिए अमेरिका की शिक्षा प्रणाली, यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता और आपके क्षेत्र में वहां के रिसर्च और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी रखें. जैसे किस कारण से आपकी पढ़ाई के लिए अमेरिका सबसे सही ऑप्शन है. अगर आपकी पढ़ाई किसी विशेष टेक्नोलॉजी या रिसर्च केंद्र से जुड़ी है, तो उसके बारे में बताएं.
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आपने जिस यूनिवर्सिटी को चुना, क्यों चुना, यह सवाल भी बहुत आम है. अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि आपने किसी यूनिवर्सिटी को इंटरेस्ट और प्लानिंग के साथ चुना है, न कि सिर्फ नाम के कारण. ऐसे में इस सवाल की तैयारी में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, फैकल्टी-स्टूडेंट अनुपात, सुविधाओं और कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रखें. आप वहां पढ़ाई से क्या सीखना चाहते हैं, और कैसे यह आपके करियर में मदद करेगा, बताएं. लाइब्रेरी, लैब्स, क्लबस और अन्य सुविधाओं को भी इसमें जोड़े.
आपने जिस यूनिवर्सिटी को चुना, क्यों चुना, यह सवाल भी बहुत आम है. अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि आपने किसी यूनिवर्सिटी को इंटरेस्ट और प्लानिंग के साथ चुना है, न कि सिर्फ नाम के कारण. ऐसे में इस सवाल की तैयारी में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, फैकल्टी-स्टूडेंट अनुपात, सुविधाओं और कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रखें. आप वहां पढ़ाई से क्या सीखना चाहते हैं, और कैसे यह आपके करियर में मदद करेगा, बताएं. लाइब्रेरी, लैब्स, क्लबस और अन्य सुविधाओं को भी इसमें जोड़े.
Published at : 26 Mar 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
US Student Visa Study In America Visa Interview Questions US Study Plan

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