पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, US के वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल; ऐसे करें तैयारी

अमेरिका में पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, यह सवाल इंटरव्यू में सबसे आम है. काउंसलर अधिकारी यह देखना चाहते हैं कि आप अमेरिका में पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं और आपका मकसद केवल अमेरिका में रहना नहीं है. इसका जवाब देने के लिए अमेरिका की शिक्षा प्रणाली, यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता और आपके क्षेत्र में वहां के रिसर्च और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी रखें. जैसे किस कारण से आपकी पढ़ाई के लिए अमेरिका सबसे सही ऑप्शन है. अगर आपकी पढ़ाई किसी विशेष टेक्नोलॉजी या रिसर्च केंद्र से जुड़ी है, तो उसके बारे में बताएं.