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पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, US के वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल; ऐसे करें तैयारी
अमेरिका में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम US स्टूडेंट वीजा प्राप्त करना है. यह सिर्फ फॉर्म भरने का मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू देना पड़ता है.
दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक होने के कारण अमेरिका हर साल लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करता है, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम US स्टूडेंट वीजा प्राप्त करना है. यह सिर्फ फॉर्म भरने का मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू देना पड़ता है. इस इंटरव्यू का मकसद यह जांचना होता है कि आप वास्तव में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं और आपका प्लान साफ-सुथरा और ईमानदार है. इंटरव्यू में सही जवाब देना बेहद जरूरी है. गलत या अधूरा जवाब देने से वीजा रद्द भी हो सकता है. इसलिए आपको न सिर्फ सवालों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उनके जवाब तैयार करने की भी जरूरत है. तो आइए जानते हैं अमेरिका के स्टडी वीजा इंटरव्यू में कैसे तैयारी की जाए और किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है.
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Published at : 26 Mar 2026 04:18 PM (IST)
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