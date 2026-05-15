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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीMCL Recruitment: MCL में असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती, सैलरी 47000 तक; तुरंत करें आवेदन

MCL Recruitment: MCL में असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती, सैलरी 47000 तक; तुरंत करें आवेदन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती निकाली है.उम्मीदवार 28 मई  तक ऑनलाइन mahanadicoal.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 May 2026 08:25 AM (IST)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती निकाली है.उम्मीदवार 28 मई  तक ऑनलाइन mahanadicoal.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है.महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है.इस भर्ती में 10वीं, ITI और डिप्लोमा पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी.

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असिस्टेंट फोरमैन पद के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है. वहीं टेक्नीशियन पद के लिए 10वीं पास के साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI होना चाहिए. कुछ पदों के लिए अनुभव और परमिट भी मांगा गया है.
असिस्टेंट फोरमैन पद के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है. वहीं टेक्नीशियन पद के लिए 10वीं पास के साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI होना चाहिए. कुछ पदों के लिए अनुभव और परमिट भी मांगा गया है.
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इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल रखी गई है.आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल रखी गई है.आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.
Published at : 15 May 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri Technician Vacancy JOB Assistant Foreman Recruitment MCL Recruitment 2026

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