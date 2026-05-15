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MCL Recruitment: MCL में असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती, सैलरी 47000 तक; तुरंत करें आवेदन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती निकाली है.उम्मीदवार 28 मई तक ऑनलाइन mahanadicoal.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है.महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है.इस भर्ती में 10वीं, ITI और डिप्लोमा पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी.
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Published at : 15 May 2026 08:25 AM (IST)
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MCL में असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती, सैलरी 47000 तक; तुरंत करें आवेदन
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion