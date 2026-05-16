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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाIndian Army TGC: इंडियन आर्मी में TGC की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 11 जून तक कर सकते हैं अप्लाई

Indian Army TGC: इंडियन आर्मी में TGC की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 11 जून तक कर सकते हैं अप्लाई

Indian Army TGC: इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट रैंक पर स्थायी कमीशन दिया जाएगा.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 16 May 2026 12:08 PM (IST)
Indian Army TGC: इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट रैंक पर स्थायी कमीशन दिया जाएगा.

Indian Army TGC: भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर आई है. दरअसल इंडियन आर्मी ने 144वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी टीजीसी 144 भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए जनवरी 2027 से शुरू होने वाले कोर्स के लिए अविवाहित पुरुष इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 11 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा.

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इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट रैंक पर स्थायी कमीशन दिया जाएगा. सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और मेरिट के आधार पर किया जाएगा.
इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट रैंक पर स्थायी कमीशन दिया जाएगा. सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और मेरिट के आधार पर किया जाएगा.
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इंडियन आर्मी की ओर से कुल 30 रिक्तियां जारी की गई है. अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए सीमा तय की गई है. इनमें सिविल इंजीनियरिंग के 8 पद, कंप्यूटर साइंस के 6 पद, इलेक्ट्रिक के 2 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 पद, मैकेनिक के 6 पद और अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम के 2 पद शामिल है. इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बायो मेडिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, रबर टेक्नोलॉजी समेत कई सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं. हालांकि सेना ने साफ किया है की जरूरत के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव भी किया जा सकता है.
इंडियन आर्मी की ओर से कुल 30 रिक्तियां जारी की गई है. अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए सीमा तय की गई है. इनमें सिविल इंजीनियरिंग के 8 पद, कंप्यूटर साइंस के 6 पद, इलेक्ट्रिक के 2 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 पद, मैकेनिक के 6 पद और अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम के 2 पद शामिल है. इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बायो मेडिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, रबर टेक्नोलॉजी समेत कई सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं. हालांकि सेना ने साफ किया है की जरूरत के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव भी किया जा सकता है.
Published at : 16 May 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Indian Army TGC 144 Recruitment 2026 Indian Army Technical Graduate Course TGC 144 Notification 2026 Indian Army Engineering Jobs

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