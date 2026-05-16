एक्सप्लोरर
Indian Army TGC: इंडियन आर्मी में TGC की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 11 जून तक कर सकते हैं अप्लाई
Indian Army TGC: इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट रैंक पर स्थायी कमीशन दिया जाएगा.
Indian Army TGC: भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर आई है. दरअसल इंडियन आर्मी ने 144वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी टीजीसी 144 भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए जनवरी 2027 से शुरू होने वाले कोर्स के लिए अविवाहित पुरुष इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 11 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा.
1/6
2/6
Published at : 16 May 2026 12:08 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 11127 पदों के लिए निकली भर्ती
शिक्षा
6 Photos
MCL में असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर भर्ती, सैलरी 47000 तक; तुरंत करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
यूपी में आज से 21 मई तक लगेंगे बंपर जॉब फेयर, नौकरी पानी है तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचें
शिक्षा
क्रिएटिविटी को करियर बनाएं, आर्किटेक्चर में ऐसे रखें कदम; जानें पूरी डिटेल्स
शिक्षा
सीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर
शिक्षा
हरियाणा में डिप्लोमा एडमिशन शुरू, 10वीं के बाद करियर की सीधी राह; ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
Advertisement
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion