इंडियन आर्मी की ओर से कुल 30 रिक्तियां जारी की गई है. अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए सीमा तय की गई है. इनमें सिविल इंजीनियरिंग के 8 पद, कंप्यूटर साइंस के 6 पद, इलेक्ट्रिक के 2 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 पद, मैकेनिक के 6 पद और अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम के 2 पद शामिल है. इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बायो मेडिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, रबर टेक्नोलॉजी समेत कई सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं. हालांकि सेना ने साफ किया है की जरूरत के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव भी किया जा सकता है.