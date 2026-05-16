एक रिपोर्ट के अनुसार, अब सिर्फ डिग्री काफी नहीं है. नौकरी और अच्छे करियर के लिए स्किल्स बहुत जरूरी हो गई हैं. अगर छात्र सही समय पर जरूरी स्किल्स सीख लेते हैं तो उन्हें आगे चलकर अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी मिल सकती है. यही वजह है कि आजकल छात्र स्किल बेस्ड कोर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.