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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCareer After 12th: 12वीं के बाद जरूर सीखें ये स्किल्स, मिलती है तगड़ी सैलरी

Career After 12th: 12वीं के बाद जरूर सीखें ये स्किल्स, मिलती है तगड़ी सैलरी

Career After 12th: 12वीं के बाद सही स्किल्स सीखकर छात्र डिजिटल, टेक्निकल और कम्युनिकेशन फील्ड में बेहतर करियर और अच्छी सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 May 2026 05:54 PM (IST)
Career After 12th: 12वीं के बाद सही स्किल्स सीखकर छात्र डिजिटल, टेक्निकल और कम्युनिकेशन फील्ड में बेहतर करियर और अच्छी सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं.

12वीं पास करने के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे क्या किया जाए जिससे अच्छा भविष्य और बेहतर कमाई मिल सके. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर छात्र सही स्किल्स सीख लें तो वे जल्दी ही अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं. अब सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि स्किल्स भी सफलता का जरिया बन चुका हैं. यही कारण है कि छात्र अब ऐसे कोर्स और ट्रेनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जो उन्हें मजबूत करियर और हाई सैलरी जॉब दिला सकें. ऐसे समय में सही दिशा चुनना बहुत जरूरी होता है ताकि भविष्य सुरक्षित और बेहतर बन सके.

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एक रिपोर्ट के अनुसार, अब सिर्फ डिग्री काफी नहीं है. नौकरी और अच्छे करियर के लिए स्किल्स बहुत जरूरी हो गई हैं. अगर छात्र सही समय पर जरूरी स्किल्स सीख लेते हैं तो उन्हें आगे चलकर अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी मिल सकती है. यही वजह है कि आजकल छात्र स्किल बेस्ड कोर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.
एक रिपोर्ट के अनुसार, अब सिर्फ डिग्री काफी नहीं है. नौकरी और अच्छे करियर के लिए स्किल्स बहुत जरूरी हो गई हैं. अगर छात्र सही समय पर जरूरी स्किल्स सीख लेते हैं तो उन्हें आगे चलकर अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी मिल सकती है. यही वजह है कि आजकल छात्र स्किल बेस्ड कोर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.
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डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और कंप्यूटर से जुड़ी स्किल्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है. 12वीं के बाद अगर छात्र बेसिक कंप्यूटर, ऑनलाइन काम और डिजिटल स्किल्स सीखते हैं तो उन्हें नौकरी के कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं. इस फील्ड में जल्दी काम मिलने के साथ-साथ कमाई भी अच्छी होती है.
डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और कंप्यूटर से जुड़ी स्किल्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है. 12वीं के बाद अगर छात्र बेसिक कंप्यूटर, ऑनलाइन काम और डिजिटल स्किल्स सीखते हैं तो उन्हें नौकरी के कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं. इस फील्ड में जल्दी काम मिलने के साथ-साथ कमाई भी अच्छी होती है.
Published at : 16 May 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Career After 12th High Salary Skills Career Guidance For Students Future Career Options

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