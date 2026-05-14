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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षायूके में मुफ्त पढ़ाई का मौका, भारतीय छात्रों को मिलेगी पूरी स्कॉलरशिप

यूके में मुफ्त पढ़ाई का मौका, भारतीय छात्रों को मिलेगी पूरी स्कॉलरशिप

UK में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी. 2026 में Chevening, Commonwealth और Gates Cambridge जैसी स्कॉलरशिप्स के जरिए पूरा खर्च मिलेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 May 2026 10:11 AM (IST)
UK में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी. 2026 में Chevening, Commonwealth और Gates Cambridge जैसी स्कॉलरशिप्स के जरिए पूरा खर्च मिलेगा.

विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए UK से बड़ी खुशखबरी आई है. 2026 में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज भारतीय छात्रों को फुल और पार्टियल स्कॉलरशिप देने जा रही हैं.

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ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एडिनबर्ग और वारविक जैसी यूनिवर्सिटीज कई खास स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं.इनमें Rhodes Scholarship, Gates Cambridge Scholarship और Felix Scholarship शामिल हैं.
ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एडिनबर्ग और वारविक जैसी यूनिवर्सिटीज कई खास स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं.इनमें Rhodes Scholarship, Gates Cambridge Scholarship और Felix Scholarship शामिल हैं.
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इन स्कॉलरशिप्स के जरिए छात्रों की ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और फ्लाइट टिकट तक कवर किया जाएगा.कई यूनिवर्सिटीज फीस में 50 प्रतिशत तक छूट भी दे रही हैं.
इन स्कॉलरशिप्स के जरिए छात्रों की ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और फ्लाइट टिकट तक कवर किया जाएगा.कई यूनिवर्सिटीज फीस में 50 प्रतिशत तक छूट भी दे रही हैं.
Published at : 14 May 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Education British Scholarships For Indian Students 2026 UK Scholarships 2026

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