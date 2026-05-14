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यूके में मुफ्त पढ़ाई का मौका, भारतीय छात्रों को मिलेगी पूरी स्कॉलरशिप
UK में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी. 2026 में Chevening, Commonwealth और Gates Cambridge जैसी स्कॉलरशिप्स के जरिए पूरा खर्च मिलेगा.
विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए UK से बड़ी खुशखबरी आई है. 2026 में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज भारतीय छात्रों को फुल और पार्टियल स्कॉलरशिप देने जा रही हैं.
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Published at : 14 May 2026 10:11 AM (IST)
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