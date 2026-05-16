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देश के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा MBBS सीटें, जानें इस मामले में नंबर-1 कौन?
State with Highest MBBS Seat: क्या आपको पता है देश के किस स्टेट में MBBS की सबसे ज्यादा सीटें हैं. साथ ही संख्या में मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है.
NEET परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से देशभर में एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं. स्टूडेंट्स का सपना नीट परीक्षा पास कर बेहतर कॉलेज में दाखिला लेने का होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं देश के किस स्टेट में MBBS की सबसे ज्यादा सीटें हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.
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Published at : 16 May 2026 11:40 AM (IST)
Tags :Education MBBS Seats NEET NTA
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