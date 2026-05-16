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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षादेश के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा MBBS सीटें, जानें इस मामले में नंबर-1 कौन?

देश के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा MBBS सीटें, जानें इस मामले में नंबर-1 कौन?

State with Highest MBBS Seat: क्या आपको पता है देश के किस स्टेट में MBBS की सबसे ज्यादा सीटें हैं. साथ ही संख्या में मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 May 2026 11:40 AM (IST)
State with Highest MBBS Seat: क्या आपको पता है देश के किस स्टेट में MBBS की सबसे ज्यादा सीटें हैं. साथ ही संख्या में मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है.

NEET परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से देशभर में एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं. स्टूडेंट्स का सपना नीट परीक्षा पास कर बेहतर कॉलेज में दाखिला लेने का होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं देश के किस स्टेट में MBBS की सबसे ज्यादा सीटें हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

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रिपोर्ट्स की मानें तो कर्नाटक में देश भर में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीट हैं. जबकि मेडिकल कॉलेज की संख्या के मामले में यूपी पहले स्थान पर आता है. कर्नाटक राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या 72 है. जबकि सीटों की कुल संख्या 13,944 है. वहीं, यूपी में सीट की संख्या 13,425 है और 88 कॉलेज हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो कर्नाटक में देश भर में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीट हैं. जबकि मेडिकल कॉलेज की संख्या के मामले में यूपी पहले स्थान पर आता है. कर्नाटक राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या 72 है. जबकि सीटों की कुल संख्या 13,944 है. वहीं, यूपी में सीट की संख्या 13,425 है और 88 कॉलेज हैं.
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अगर तीसरे नंबर की बात करें तो कुल 13,050 MBBS सीट के साथ तमिलनाडु है. यहां कुल 78 कॉलेज हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 85 मेडिकल कॉलेज हैं. जबकि 12,824 सीटें हैं.
अगर तीसरे नंबर की बात करें तो कुल 13,050 MBBS सीट के साथ तमिलनाडु है. यहां कुल 78 कॉलेज हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 85 मेडिकल कॉलेज हैं. जबकि 12,824 सीटें हैं.
Published at : 16 May 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Education MBBS Seats NEET NTA

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