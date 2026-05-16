देश के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा MBBS सीटें, जानें इस मामले में नंबर-1 कौन?

रिपोर्ट्स की मानें तो कर्नाटक में देश भर में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीट हैं. जबकि मेडिकल कॉलेज की संख्या के मामले में यूपी पहले स्थान पर आता है. कर्नाटक राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या 72 है. जबकि सीटों की कुल संख्या 13,944 है. वहीं, यूपी में सीट की संख्या 13,425 है और 88 कॉलेज हैं.