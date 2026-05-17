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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कहीं के राजा हो क्या?' जब सलमान खान ने लाखों रुपये उधार लेकर पिता के लिए खरीदी घड़ी, भाईजान को खूब पड़ी थी डांट

'कहीं के राजा हो क्या?' जब सलमान खान ने लाखों रुपये उधार लेकर पिता के लिए खरीदी घड़ी, भाईजान को खूब पड़ी थी डांट

Salman Khan-Salim Khan: सलमान खान ने हाल ही में खुलासा किया कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने पिता सलीम खान को लाखों रुपये की रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की थी. उन्होंने पैसे उधार लिए थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 17 May 2026 12:51 PM (IST)
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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपने पिता और दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान से बहुत प्यार करते हैं. उन्होंने कई बार इंटरव्यू में इस खास बॉन्ड का जिक्र किया है. अब हाल ही में सलमान ने खुलासा किया कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने पिता सलीम खान को लाखों रुपये की रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की थी. उन्होंने पैसे उधार लिए थे. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

सलमान खान ने सुनाया किस्सा
वैराइटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में सलमान ने बताया कि जब वो एक्टर भी नहीं बने थे और स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने पिता के लिए रोलेक्स की घड़ी खरीदी थी, जिसकी कीमत 9 लाख रुपये थी, लेकिन एक्टर के पास सिर्फ 4 लाख रुपये ही थे और बाकी उन्होंने उधार लिए थे. सलमान तो पिता के लिए गिफ्ट खरीदकर बहुत खुश थे, लेकिन सलीन खान को भाईजान को बहुत डांट पड़ी थी.

नौ लाख रुपये की थी घड़ी
सलमान खान ने कहा, 'मैंने जो सबसे पहली महंगी चीज खरीदी थी, वो मेरे पिता के लिए एक रोलेक्स घड़ी थी. बाद में जब मैंने घड़ियां पहनना शुरू किया तो उन्होंने वही घड़ी मुझे पहनने के लिए दे दी. जब मैंने वो घड़ी खरीदी थी, तब मेरे पास उसके लिए पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे वो अपने पिता के लिए बहुत पसंद आई थी. उस समय उस घड़ी की कीमत लगभग नौ लाख रुपये थी. मेरे पास चार लाख रुपये थे और बाकी पैसे मैंने उधार लिए थे.' 

कहीं के राजा हो क्या?' जब सलमान खान ने लाखों रुपये उधार लेकर पिता के लिए खरीदी घड़ी, भाईजान को खूब पड़ी थी डांट

ये भी पढ़ें:- सलमान खान का खुलासा, बोले- पूरे करियर में कभी नहीं पढ़ीं स्क्रिप्ट, उधार लेकर पहनते हैं करोड़ों की घड़ियां

पापा को घड़ी दी तो बोले- कहीं के राजा हो?
सलमान ने आगे कहा, 'जब मैंने वो घड़ी अपने पिता को दी, तो उन्होंने कहा, 'तुमने अभी ठीक से काम करना भी शुरू नहीं किया है और तुमने ये सब करना शुरू कर दिया? क्या तुम खुद को कोई राजा समझते हो? मैं उनके लिए घड़ी लाया, इससे वो खुश नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जूलरी बताया था. जब मैंने घड़ियां पहनना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे वो घड़ी दे दी.'

पिता से हर सलाह लेते हैं सलमान खान
इसी इंटरव्यू में सलमान ने बताया कि उनके पिता सलीम खान उनके मार्गदर्शक हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे पिता मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं. मैं किसी बात को लेकर उलझन में होता हूं तो उनके पास जाता हूं और वो जो कहते हैं, वही करता हूं. आमतौर पर लोग दूसरों से सलाह तो लेते हैं, लेकिन आखिर में करते अपने मन की ही हैं, पर मेरे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं आंख बंद करके उनके फैसले पर भरोसा करता हूं.' 

ये हैं सलमान खान की अपकमिंग मूवीज
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा सलमान के पास डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली की फिल्म भी है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. 

ये भी पढ़ें:- पिता सलीम खान से हर सलाह लेते हैं सलमान खान, भाईजान ने कहा- 'वो जो बोलते हैं, वही करता हूं'

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Published at : 17 May 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Salim Khan SALMAN KHAN
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