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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVat Savitri Puja in Train: चलती ट्रेन में महिला ने की वट सावित्री की पूजा, 3AC कोच में की बरगद की परिक्रमा; देखें वीडियो

Vat Savitri Puja in Train: चलती ट्रेन में महिला ने की वट सावित्री की पूजा, 3AC कोच में की बरगद की परिक्रमा; देखें वीडियो

Vat Savitri Puja in Train: चलती ट्रेन में महिला द्वारा वट सावित्री पूजा करने का वीडियो वायरल हो गया है, जिस पर लोग आस्था, दिखावे और सिविक सेंस को लेकर बहस कर रहे हैं. यहां देखें पूरी वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 17 May 2026 12:22 PM (IST)
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Vat Savitri Puja in Train: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन के अंदर वट सावित्री पूजा करती दिखाई दे रही है.  वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने प्लास्टिक की बोतल में पेड़ की डाल लगाई हुई है और उसी के चारों तरफ फेरे लेकर पूजा कर रही है. यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया. कई लोग इसे महिला की आस्था बता रहे हैं, तो कई लोग इसे “दिखावे वाली भक्ति” कहकर सवाल उठा रहे हैं. वहीं ट्रेन के अंदर इस तरह पूजा करने का तरीका देखकर लोग हैरान भी हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. 

लोगों ने उठाए पूजा के तरीके पर सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की बातें लिखीं. कई यूजर्स का कहना है कि पूजा के लिए सबसे पहले साफ और सही जगह होना जरूरी होता है. कुछ लोगों ने लिखा कि वट सावित्री में असली बरगद के पेड़ की पूजा होती है, ऐसे में प्लास्टिक की बोतल में डाल लगाकर पूजा करना सही नहीं माना जा सकता. कुछ लोगों ने कहा कि अगर सही व्यवस्था न हो तो घर के मंदिर में कथा सुनकर भी व्रत रखा जा सकता है. वहीं कुछ लोगों ने इसे “सिर्फ शोबाजी” बताया. लोगों का कहना है कि आजकल सोशल मीडिया और सेल्फी कल्चर के कारण कई लोग हर चीज को कैमरे में दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आस्था भी अब वायरल कंटेंट बनती जा रही है. 

यह भी पढ़ेंः 84 साल की दादी का पहला हवाई सफर, पोते ने पूरा किया सपना, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दो’ जैसे मजेदार कमेंट

वीडियो पर कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया दीं. एक यूजर ने लिखा कि “इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवा दो, ट्रेन में पहली पूजा.” वहीं कई लोग ट्रेन के अंदर इस तरह की हरकत को “जीरो सिविक सेंस” बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि पब्लिक जगहों पर ऐसा करने से दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि अगर इसी जगह कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता तो शायद बड़ा विवाद खड़ा हो जाता. इस तरह के कमेंट्स ने सोशल मीडिया पर बहस को और बढ़ा दिया है.  कोई इसे धर्म से जोड़कर देख रहा है, तो कोई सार्वजनिक जगहों पर नियम और जिम्मेदारी की बात कर रहा है. यही कारण है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. 

यह भी पढ़ेंः  British Couple ने की Indian Railways की तारीफ, कहा- बच्चों के लिए बेहद प्यारा है भारत

Published at : 17 May 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Vat Savitri Puja TRENDING VIRAL VIDEO Vat Savitri Puja In Train
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