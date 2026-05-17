हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान

'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान

India On Hormuz Strait: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यापारिक जहाजों पर हमलों को गलत ठहराया है. इस बीच भारत ने समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान की मांग की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 May 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कॉर्मिशियल जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना, आम चालक दल की जान को खतरे में डालना और समुद्री रास्तों की आजादी में रुकावट पैदा करना पूरी तरह अस्वीकार्य है.

हरीश ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में दिया. यह बैठक ऊर्जा और आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर आयोजित की गई थी. उनका बयान ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले के कुछ दिनों बाद आया है.

ओमान के अधिकारियों ने जहाज पर मौजूद सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया था. हालांकि हमला किसने किया, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है. यह जहाज सोमालिया से आ रहा था. पर्वतनेनी हरीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से ऊर्जा और उर्वरक संकट पैदा हो गया है. इस स्थिति से निपटने के लिए दुनिया के देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सिर्फ तुरंत उठाए जाने वाले कदम ही नहीं, बल्कि लंबे समय के समाधान भी जरूरी हैं.

ये भी पढ़ें: भारी बारिश और तूफान... IMD ने 15 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जानें दिल्ली और यूपी-बिहार का मौसम

पी. हरीश ने दोबारा दिया होर्मुज पर बयान

पर्वतनेनी हरीश ने दोबारा कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बिजनेस जहाजों को निशाना बनाना और समुद्री मार्गों में बाधा डालना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है. भारत का मानना है कि समुद्री सुरक्षा और सुरक्षित आवागमन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन होना चाहिए. 13 मई को भारतीय झडे वाले जहाज पर हमला उस समय हुआ, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पहले से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी. यह समुद्री मार्ग ओमान के पास स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण रूट है. दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है.

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध हालात खराब

पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से जारी युद्ध के बाद हालात और खराब हो गए हैं. इस संघर्ष में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की. इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया. भारत पहले भी इन हमलों को अस्वीकार्य बता चुका है. रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद भारतीय ध्वज वाले कम से कम दो अन्य जहाजों पर भी हमले हो चुके हैं.

ये भी पढ़ें: NEET Paper Leak: टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?

Published at : 17 May 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
UN UN  Parvathaneni Harish Hormuz Strait
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
इंडिया
NEET पेपर लीक: प्रोफेसर मनिषा मांढरे को कोर्ट ने 14 दिन की CBI कस्टडी में भेजा, रिटायरमेंट से 7 महीने पहले हुईं अरेस्ट
प्रोफेसर मनिषा मांढरे को कोर्ट ने 14 दिन की CBI कस्टडी में भेजा, रिटायरमेंट से 7 महीने पहले हुईं अरेस्ट
इंडिया
भारत ने खारिज किया सिंधु जल संधि पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला, पाकिस्तान को फिर दी ये चेतावनी
भारत ने खारिज किया सिंधु जल संधि पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला, पाकिस्तान को फिर दी ये चेतावनी
इंडिया
NEET Paper Leak: टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?
टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गंगा जल संधि पर निर्भर करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते', तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान
'गंगा जल संधि पर निर्भर करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते', तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश
'राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन...', RGPV से राजीव गांधी का नाम हटाने पर बोले दिग्विजय सिंह
'राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन...', RGPV से राजीव गांधी का नाम हटाने पर बोले दिग्विजय सिंह
इंडिया
NEET Paper Leak: टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?
टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?
बॉलीवुड
Cannes 2026: क्या उर्वशी रौतेला ने गिगी हदीद का लुक किया कॉपी? सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल
कान्स 2026: क्या उर्वशी रौतेला ने गिगी हदीद का लुक किया कॉपी? सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
इंडिया
Silver News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानें क्यों उठाया गया ये कदम?
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानें क्यों उठाया गया ये कदम?
शिक्षा
CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर क्या है स्टूडेंट्स और पैरेंट्स की राय? जान लें उनके 'मन की बात'
CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर क्या है स्टूडेंट्स और पैरेंट्स की राय? जान लें उनके 'मन की बात'
एग्रीकल्चर
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं नूरजहां मैंगो, 4 किलो तक होता है एक आम का वजन
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं नूरजहां मैंगो, 4 किलो तक होता है एक आम का वजन
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget