यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर बड़ा एक्शन! क्वालिटी चेक के लिए 11 कमेटी गठित

UP Private Universities Quality Check : यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश के सभी 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की पूरी तरह से चेक की जाएगी. इसका उद्देश्य नियमों का पालन करना देखने के साथ शिक्षा की क्वालिटी और पारदर्शिता तय करना भी है. इसके लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने 11 विशेष कमेटियों का गठन किया है. ये कमेटियां अगले एक महीने के अंदर सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का निरीक्षण करेंगी और अपनी रिपोर्ट परिषद को देंगी. अगर किसी यूनिवर्सिटी में मानकों की कमी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

कौन सी 11 विशेष कमेटियों का गठन किया है

राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने पूरे प्रदेश को 11 मंडलों में बांटकर चेक कमेटियां बनाई हैं. इन कमेटियों की अध्यक्षता संबंधित मंडलायुक्त करेंगे. कमेटी में जिलाधिकारी के तहत नामित अधिकारी, राज्य यूनिवर्सिटी का वित्त अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और संबंधित राज्य यूनिवर्सिटीज के कुलपति शामिल होंगे. इन कमेटियों का मुख्य काम यूनिवर्सिटीज का स्थलीय निरीक्षण करना, जरूरी डॉक्यूमेंट की चेक करना और सभी जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करना है.

किन चीजों पर होगी यह चांज

चेक कमेटियां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी और प्रशासनिक पारदर्शिता तय करने के लिए 17 जरूरी पहलुओं पर ध्यान देंगी. इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मिली अनुमति (एलओपी), भूमि और भवन की स्थिति, आधारभूत संरचना और सुविधाएं, ट्रस्ट या सोसायटी संचालन, वित्तीय संसाधन और फंड, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और वेतनमान, यूजीसी से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, छात्रों के प्रवेश नियम, शिकायत निवारण प्रणाली, अकादमिक कैलेंडर, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, छात्र और शिक्षक सहभागिता, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं, साथ ही विशेष परियोजनाओं और शोध कार्य की स्थिति शामिल हैं. इन सभी बिंदुओं की गहन समीक्षा से यह तय होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखें और पारदर्शी, व्यवस्थित और छात्रों के लिए सही है.

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कैसे होगी कार्रवाई

सरकार का उद्देश्य सिर्फ निरीक्षण करना नहीं है. अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नियमों का उल्लंघन या सुविधाओं की कमी पाई जाती है, तो संबंधित यूनिवर्सिटी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसका मतलब है कि रिपोर्ट तैयार करने के साथ समस्या होने पर तुरंत सुधार के लिए जल्दी कदम भी उठाए जाएंगे.

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