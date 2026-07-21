INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाDTU New Courses 2026: अब DTU के छात्रों को मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर, नए कोर्स और इंटरनेशनल टाईअप लॉन्च

DTU New Courses 2026: अब DTU के छात्रों को मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर, नए कोर्स और इंटरनेशनल टाईअप लॉन्च

DTU New Courses 2026 : रिसर्च को बढ़ावा देने वाली नई पहल और मॉर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के जरिए यूनिवर्सिटी ने आने वाले शैक्षणिक सत्रों के लिए अपनी नई योजनाओं की जानकारी दी है. 

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Jul 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

DTU New Courses 2026 : दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने अपने 85 साल पूरे होने के मौके पर कई बड़े ऐलान किए हैं. नए अकादमिक प्रोग्राम, विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली नई पहल और मॉर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के जरिए यूनिवर्सिटी ने आने वाले शैक्षणिक सत्रों के लिए अपनी नई योजनाओं की जानकारी दी है. 

2026-27 से शुरू होंगे नए इंटीग्रेटेड BSc-MSc प्रोग्राम

DTU ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से डेटा साइंस और एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में इंटीग्रेटेड BSc-MSc प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. इन नए कोर्स का उद्देश्य छात्रों को एक ही अकादमिक कार्यक्रम के तहत बैचलर्स और मास्टर्स स्तर की पढ़ाई का अवसर देना है. 

यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ शुरू हुआ 4+1 BTech-MS प्रोग्राम

यूनिवर्सिटी ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ मिलकर 4+1 एक्सेलरेटेड BTech-MS प्रोग्राम भी शुरू किया है. इस कार्यक्रम के तहत पात्र छात्र भारत और विदेश दोनों जगह पढ़ाई करते हुए इंटिग्रेटिड अंतरराष्ट्रीय अकादमिक मार्ग का हिस्सा बन सकेंगे. 

BTech छात्रों के लिए डबल मेजर ट्रैक की सुविधा

DTU ने यह भी घोषणा की है कि 2026-27 सत्र से BTech छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स में डबल मेजर ट्रैक शुरू किया जाएगा. इसके अलावा इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से माइक्रो-क्रेडेंशियल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई के साथ अतिरिक्त स्किल भी विकसित कर सकें.

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स

यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग के माध्यम से कामकाजी पेशेवरों के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट और ESG एवं कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी जैसे विषय शामिल हैं. 

आने वाले वर्षों में शुरू होंगे नए BTech प्रोग्राम
 
DTU ने बताया कि 2026-27 सत्र से मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में BTech प्रोग्राम शुरू करने की योजना है. वहीं जरूरी मंजूरी मिलने के बाद 2027-28 से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी BTech प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें - Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है, यहां कैसे मिलता है एडमिशन?

रिसर्च के क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि

रिसर्च के क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटी ने एक जरूरी उपलब्धि हासिल की है। DTU ने 1,000 पीएचडी ग्रेजुएट्स का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अंडरग्रेजुएट क्वांटम टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का अनुदान भी मिला है. यूनिवर्सिटी ने बजाज इंजीनियरिंग स्किल्स ट्रेनिंग (BEST) सेंटर, सिद्धार्थ रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी सेंटर सहित कई नई रिसर्च सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की है. इसके साथ ही भारतीय सेना, CSIR-नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर, बजाज ऑटो लिमिटेड और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय सहित कई संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

DTU के स्टार्टअप्स को भी मिली बड़ी सफलता

यूनिवर्सिटी ने बताया कि उसके दो स्टार्टअप AllSecureX और Heuronics को दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल के टॉप-6 स्टार्टअप्स में जगह मिली. दोनों स्टार्टअप्स को 10-10 लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया. वहीं NEMA-AI को फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 स्टार्टअप्स की सूची में शामिल किया गया है. 
 
यह भी पढ़ें - NEET UG 2026: रिक्शा चालक के पोते ने रचा इतिहास, बिहार के छोटे से गांव में पहली बार किसी ने NEET UG किया क्रैक

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 21 Jul 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
DTU DTU New Courses 2026 DTU New Programs DTU Foreign Universities
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DTU New Courses 2026: अब DTU के छात्रों को मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर, नए कोर्स और इंटरनेशनल टाईअप लॉन्च
अब DTU के छात्रों को मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर, नए कोर्स और इंटरनेशनल टाईअप लॉन्च
शिक्षा
CBSE Class 9 New Books 2026: CBSE-NCERT का बड़ा कदम, 9वीं की मैथ्स-साइंस की नई किताबों के लिए टीचर्स की खास ट्रेनिंग शुरू
CBSE-NCERT का बड़ा कदम, 9वीं की मैथ्स-साइंस की नई किताबों के लिए टीचर्स की खास ट्रेनिंग शुरू
शिक्षा
H-1B Visa Fee Hike : H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ी, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाना कितना मुश्किल हुआ?
H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ी, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाना कितना मुश्किल हुआ?
शिक्षा
NEET UG 2026: रिक्शा चालक के पोते ने रचा इतिहास, बिहार के छोटे से गांव में पहली बार किसी ने NEET UG किया क्रैक
रिक्शा चालक के पोते ने रचा इतिहास, बिहार के छोटे से गांव में पहली बार किसी ने NEET UG किया क्रैक
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
दिल्ली NCR
अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट
अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट
स्पोर्ट्स
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
इंडिया
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
बॉलीवुड
The Odyssey BO Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
हेल्थ
Cyclospora Infection: तेजी से फैल रही यह खतरनाक बीमारी, दिन में 30 बार जाना पड़ रहा टॉयलेट, दवाएं फेल
तेजी से फैल रही यह खतरनाक बीमारी, दिन में 30 बार जाना पड़ रहा टॉयलेट, दवाएं फेल
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget