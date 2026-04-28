भीषण गर्मी का असर, जानिए किस राज्य में कब से शुरू हुई स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां; यहां है पूरी लिस्ट

​सबसे पहले ओडिशा की बात करें तो यहां सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 27 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. आमतौर पर यहां मई के पहले सप्ताह में समर वेकेशन होता है, लेकिन इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियां पहले कर दी गईं.