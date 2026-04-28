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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाभीषण गर्मी का असर, जानिए किस राज्य में कब से शुरू हुई स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां; यहां है पूरी लिस्ट

भीषण गर्मी का असर, जानिए किस राज्य में कब से शुरू हुई स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां; यहां है पूरी लिस्ट

भीषण गर्मी और लू के चलते देश के कई राज्यों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं. आइए जानते हैं किन राज्यों में गर्मी अचानक कहर बरपा रही है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Apr 2026 02:45 PM (IST)
भीषण गर्मी और लू के चलते देश के कई राज्यों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं. आइए जानते हैं किन राज्यों में गर्मी अचानक कहर बरपा रही है.

​उत्तर भारत में इस समय गर्मी अपने चरम पर है. तेज धूप, लू और बढ़ते तापमान ने बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इसी को ध्यान में रखते हुए देश के कई राज्यों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. कहीं तय तारीख से पहले समर वेकेशन घोषित हुआ है, तो कहीं प्रशासन हालात को देखते हुए छुट्टियों पर फैसला ले रहा है.

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​सबसे पहले ओडिशा की बात करें तो यहां सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 27 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. आमतौर पर यहां मई के पहले सप्ताह में समर वेकेशन होता है, लेकिन इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियां पहले कर दी गईं.
​सबसे पहले ओडिशा की बात करें तो यहां सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 27 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. आमतौर पर यहां मई के पहले सप्ताह में समर वेकेशन होता है, लेकिन इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियां पहले कर दी गईं.
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दिल्ली में भी गर्मी लगातार बढ़ रही है. शिक्षा कैलेंडर के अनुसार इस साल स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 11 मई 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेंगी. 1 जुलाई से स्कूल दोबारा खुलेंगे. ये छुट्टियां सरकारी, सहायता प्राप्त और ज्यादातर निजी स्कूलों पर लागू होंगी.
दिल्ली में भी गर्मी लगातार बढ़ रही है. शिक्षा कैलेंडर के अनुसार इस साल स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 11 मई 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेंगी. 1 जुलाई से स्कूल दोबारा खुलेंगे. ये छुट्टियां सरकारी, सहायता प्राप्त और ज्यादातर निजी स्कूलों पर लागू होंगी.
Published at : 28 Apr 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Education School Closed School Holidays

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