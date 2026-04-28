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भीषण गर्मी का असर, जानिए किस राज्य में कब से शुरू हुई स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां; यहां है पूरी लिस्ट
भीषण गर्मी और लू के चलते देश के कई राज्यों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं. आइए जानते हैं किन राज्यों में गर्मी अचानक कहर बरपा रही है.
उत्तर भारत में इस समय गर्मी अपने चरम पर है. तेज धूप, लू और बढ़ते तापमान ने बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इसी को ध्यान में रखते हुए देश के कई राज्यों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. कहीं तय तारीख से पहले समर वेकेशन घोषित हुआ है, तो कहीं प्रशासन हालात को देखते हुए छुट्टियों पर फैसला ले रहा है.
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Published at : 28 Apr 2026 02:45 PM (IST)
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