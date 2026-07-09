'सर, सर, सर...', CJP के अभिजीत दीपके ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ, पकड़े पैर, वीडियो वायरल
'सर, सर, सर...', CJP के अभिजीत दीपके ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ, पकड़े पैर, वीडियो वायरल
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दीपके दिल्ली पुलिस के अधिकारी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और पैर पकड़ लेते हैं.
इस वीडियो को शेयर करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा, "मैं पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे हमें टेंट लगाने दें ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाया जा सके."
वीडियो में ये कहते सुना जा रहा है कि 'सर, सर, सर...तिरपाल लगाने दीजिए. सर बारिश है...रोक रखा है.' जब अभिजीत दीपके पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें रोकती भी है लेकिन वो नहीं मानते.
I request the police authorities to please let us set up tents so that the students who are on hunger strike can be protected from rain. pic.twitter.com/X15bxWCfix— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 9, 2026