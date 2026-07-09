FIFA वर्ल्ड कप में मोरक्को लिखेगा नया इतिहास, अर्जेंटीना और फ्रांस जैसी टीमों का दबदबा खत्म!
FIFA World Cup 2026 Morocco vs France: फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 96 साल पहले हुई थी और अब तक यूरोप और दक्षिण अमेरिकी देशों ने बाजी मारी है. मगर अब मोरक्को ने इतिहास रच डाला है.
2026 में फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण खेला जा रहा है. फ्रांस और अर्जेंटीना सहित क्वार्टरफाइनल की सभी 8 टीम सामने आ चुकी हैं. एक तरफ लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना लगातार दूसरी विश्व कप ट्रॉफी जीतने की ओर अग्रसर है, वहीं फ्रांस तीसरी बार चैंपियन बनना चाहेगी. मगर अब मोरक्को की टीम चर्चा में आ गई है, जो लगातार 2 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जाने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है.
पिछले 22 विश्व कप टूर्नामेंट्स को उठाकर देखें तो उनमें दक्षिण अमेरिका और यूरोपीय देशों का दबदबा रहा है. 2026 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में 6 यूरोपीय, एक दक्षिण अमेरिकी और एक अफ्रीकी देश है.
अफ्रीकी देशों के बजेगा डंका
इसी बीच मोरक्को ने अफ्रीकी महाद्वीप को वर्ल्ड कप में एक खास स्थान दिलाया है. मोरक्को ऐसा पहला अफ्रीकी देश बना है, जिसने लगातार दो फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया हो. 2022 विश्व कप में मोरक्को सेमीफाइनल तक गया था. अब 2026 वर्ल्ड कप के क्वार्टरफाइनल में मोरक्को को फ्रांस से भिड़ना है.
यूरोप और दक्षिण अमेरिका का दबदबा
अब तक 12 बार यूरोपीय देशों ने वर्ल्ड कप जीता है, जबकि 10 बार दक्षिण अमेरिकी देशों ने खिताब अपने नाम किया है. बाकी महाद्वीपों के लिए फीफा वर्ल्ड कप जीतना सपना ही बना हुआ है. 9 बार तो ऐसा हुआ है जब फाइनल में यूरोपीय देश आपस में भिड़े, जबकि 11 बार दक्षिण अफ्रीकी और यूरोपीय देश के बीच फाइनल की टक्कर देखने को मिली. इन 11 फाइनल में 8 बार दक्षिण अमेरिकी देशों ने बाजी मारी. 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, जब अर्जेंटीना ने फ्रांस को फाइनल में हराया था.
96 साल में सिर्फ चैंपियन
फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में हुई थी और पिछले 96 साल के इतिहास में केवल 8 देश ही विश्व विजेता बन पाए हैं. ये 8 देश अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, उरुग्वे, ब्राजील, जर्मनी और इटली हैं.
मौजूदा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीम अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, मोरक्को, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे हैं. इनमें नॉर्वे, मोरक्को, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड ऐसी टीम हैं, जो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी हैं. बता दें वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा. फ्रांस पिछले दोनों बार फाइनल में पहुंची है और अर्जेंटीना की नजर अपने लगातार दूसरे खिताब पर हैं.
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