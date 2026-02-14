हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाअसिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्ती, भरे जाएंगे 390 पद; जानें कितनी मिलेगी सैलरी

असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्ती, भरे जाएंगे 390 पद; जानें कितनी मिलेगी सैलरी

हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. जानें आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 14 Feb 2026 04:04 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. जानें आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.

नर्सिंग फील्ड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है. HPRCA ने विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 390 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 390 पदों को भरा जाएगा. ये सभी पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स के हैं और नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएगी.उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से GNM या B.Sc Nursing की डिग्री होना अनिवार्य है . साथ ही संबंधित नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण भी जरूरी है.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 390 पदों को भरा जाएगा. ये सभी पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स के हैं और नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएगी.उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से GNM या B.Sc Nursing की डिग्री होना अनिवार्य है . साथ ही संबंधित नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण भी जरूरी है.
इस भर्ती में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है. यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन पत्र में सुधार करना हो तो इसके लिए 100 रुपये का अतिरिक्त सुधार शुल्क देना होगा.
इस भर्ती में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है. यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन पत्र में सुधार करना हो तो इसके लिए 100 रुपये का अतिरिक्त सुधार शुल्क देना होगा.
Published at : 14 Feb 2026 04:04 PM (IST)
