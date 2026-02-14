एक्सप्लोरर
असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्ती, भरे जाएंगे 390 पद; जानें कितनी मिलेगी सैलरी
हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. जानें आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.
नर्सिंग फील्ड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है. HPRCA ने विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 390 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 14 Feb 2026 04:04 PM (IST)
शिक्षा
शिक्षा
