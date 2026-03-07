मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट

तवांग एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां की भीड़ बहुत कम है और प्राकृतिक नजारे मन मोह लेने वाले हैं. यहां असम के तेजपुर रेलवे स्टेशन उतरकर बस से तवांग पहुंचना आसान है. बस का किराया लगभग 200 रुपये है. यहां रहने और खाने का खर्च 3,000 रुपये से ज्यादा नहीं, अगर गुवाहाटी से फ्लाइट लें, तो भी बजट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा.