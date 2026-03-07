हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Mar 2026 05:53 PM (IST)
अगर आपका बजट सिर्फ 10,000 रुपये का है तो शायद आप सोच रहे होंगे कि इतने कम पैसों में घूमना मुश्किल होगा. लेकिन सही प्लानिंग और स्मार्ट खर्च के साथ आप भारत में कई खूबसूरत जगहों की यात्रा कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको कुछ बजट फ्रेंडली जगहों और यात्रा टिप्स के बारे में बताते हैं, जिनमें आप आराम से मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है.

1/7
तवांग एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां की भीड़ बहुत कम है और प्राकृतिक नजारे मन मोह लेने वाले हैं. यहां असम के तेजपुर रेलवे स्टेशन उतरकर बस से तवांग पहुंचना आसान है. बस का किराया लगभग 200 रुपये है. यहां रहने और खाने का खर्च 3,000 रुपये से ज्यादा नहीं, अगर गुवाहाटी से फ्लाइट लें, तो भी बजट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा.
2/7
कौसानी हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा हिल स्टेशन है. यहां के सीन किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं हैं. यहां दिल्ली से यात्रा करना आसान है. यहां एक दिन का खर्च लगभग 1,500 रुपये, यहां टूर पैकेज की जरूरत नहीं, ऑनलाइन जानकारी देखकर खुद घूम सकते हैं.
Published at : 07 Mar 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Budget Destinations In India India Trip In 10000 Cheap Travel Destinations Budget Trip India

