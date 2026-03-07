'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? सामने आई बड़ी अपडेट

बॉलीवुड में इन दिनों काफी मजेदार चर्चा चल रही है. शाहरुख खान स्टारर जवान से नयनतारा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री पर दमदार छाप छोड़ी थी. इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.

इसी बीच खबर आ रही है कि लेडी सुपरस्टार एक बार फिर से हिंदी सिनेमा में कुछ बड़ा करने को तैयार हैं. News18 SHOWSHA के अनुसार मुंबई स्थित प्रोडक्शन हाउस मिनी फिल्म्स के अनुसार नयनतारा एक बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रही हैं.

इस प्रोडक्शन हाउस को फॉरेंसिक और आंखों की गुस्ताखियां जैसी अलग और कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के लिए जाना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार अपनी अगली फिल्म के लिए वो कुछ बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट पर प्लानिंग कर रहे हैं. इंडियन सिनेमा में नयनतारा का सफर काफी शानदार रहा है.

साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती हैं नयनतारा

अपनी गरिमामयी स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार एक्टिंग और फिल्मों को अपने दम पर आगे बढ़ाने की क्षमता के लिए जानी जाने वाली नयनतारा ने सालों तक साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है. उसके बाद एक्ट्रेस को शाहरुख खान की फिल्म जवान में देखा गया.

अब चर्चा ये है कि मिनी फिल्म्स अपनी अगली बड़ी हिंदी फिल्म के लिए नय़नतारा को कास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है. कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक दमदार और किरदार प्रधान फिल्म होगी, जिसे काफी बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी चल रही है. हालांकि, अभी तक ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है.

लेकिन रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स और नयनतारा की बातचीत अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है. प्रोड्यूसर मानसी बागला जो अपनी मजबूत क्रिएटिव सोच और अलग तरह की कहानियों के लिए जानी जाती हैं, वो अब नयनतारा के साथ अपने विजन पर काम करना चाहती हैं. अगर ऐसा होता है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नयनतारा का सफर काफी शानदार साबित होगा.

