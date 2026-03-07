ट्रक चालक की बेटी ने पास की UPSC परीक्षा, तीन बार हुई फेल लेकिन फिर रच दिया इतिहास 

हरिद्वार के रहने वाले ट्रक चालक इकबाल अहमद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी एक दिन उनके सारे दुख दूर कर देगी. इकबाल अहमद की बेटी फैरूज फातिमा ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से हुई सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 708वीं रैंक हासिल की है. उनकी इस सफलता के बाद फैरूज के परिवार के साथ ही उनके समाज के लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

708वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया मान

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद फैरूज को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. बेहद ही साधारण परिवार से आने वाली फैरूज ने इस परीक्षा में 708वीं रैंक हासल की है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया. फैरूज का कहना है कि अगर मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ा जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: बिना कोचिंग पहले अटैम्प्ट में क्लियर किया यूपीएससी, आगरा की तनीषा को मिली 930वीं रैंक

चौथे प्रयास में हासिल की सफलता

फैरूज फातिमा ने यह सफलता अपने चौथे प्रयास में हासिल की है. इससे पहले यह तीन बाद सिविल सेवा की परीक्षा दे चुकी हैं, लेकिन तीनों ही बार उन्हें असफलता हाथ लगी. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और बेहद सीमित संसाधनों के बीच आठ साल कड़ी मेहनत की, जिसके बाद उन्होंने एग्जाम क्लियर करके सभी को चौंका दिया है.

इस बाद 958 उम्मीदवार हुए सफल

बता दें, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ओर से शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया गया था. इस बार जारी परीक्षा परिणाम में 958 उम्मीदवार सफल हुए हैं. इसमें अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है. इसके बाद दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे स्थान पर एकांश धुल रहे.

यह भी पढ़ें: पिता के दिल में छेद और मां बीमार, पढ़ाई के लिए ब्याज पर लिया पैसा और लवकेश ने क्लियर कर दिया UPSC

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI