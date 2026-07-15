INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMBBS Seats Increased in India 2026: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! NMC ने बढ़ाईं 9911 MBBS सीटें, 25 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली मंजूरी 

MBBS Seats Increased in India 2026: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! NMC ने बढ़ाईं 9911 MBBS सीटें, 25 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली मंजूरी 

MBBS Seats in India: एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए देशभर में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी. इनमें 1,27,028 पहले से स्वीकृत सीटें हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 15 Jul 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

MBBS Seats Increased in India 2026: नीट यूजी 2026 के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है. नेशनल मेडिकल काउंसिल ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए एमबीबीएस सीटों की आधिकारिक सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है. इस बार देशभर में एमबीबीएस सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा किया गया है.

नई सीटों से जुड़ने के बाद अब 823 मेडिकल कॉलेज में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन होगा. इसके साथ ही 25 नए मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है, जिससे मेडिकल एजुकेशन का दायरा और बढ़ेगा. यह सीट मैट्रिक्स नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के दौरान एडमिशन का आधार बनेगा. 

9911 नई सीटें बढ़ीं, कुल सीटें 1.36 लाख के पार 

एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए देशभर में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी. इनमें 1,27,028 पहले से स्वीकृत सीटें हैं, जबकि इस वर्ष 9,911 नई सीटों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 25 नए मेडिकल कॉलेजों में 2,400 नई सीटें भी जोड़ी गई है. 

सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों में बढ़ीं सीटें 

इस बार सरकारी और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या में बढ़ाई गई है. देश में 441 सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब कल 63,296 सीटें उपलब्ध होंगी. इनमें 2,111 नई सीटें जोड़ी गई है. वहीं 382 प्राइवेट कॉलेज में कुल 73,643 सीटें होंगी, जहां इस वर्ष 7,800 सीटों का इजाफा किया गया है.

25 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मिली मंजूरी 

एनएमसी ने इस शैक्षणिक सत्र के लिए 25 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है. इनमें 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल है, जहां कुल 400 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी. वहीं 18 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 2,000 सीटों पर एडमिशन मिलेगा. बाकी नई सीटें पहले से संचालित मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश क्षमता बढ़ाकर जोड़ी गई है. इसके अलावा नेशनल मेडिकल काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि सभी मेडिकल कॉलेज को केवल उन्हीं सीटों पर एडमिशन देना होगा, जिन्हें आधिकारिक मंजूरी मिली है. किसी भी कॉलेज को स्वीकृत क्षमता से ज्यादा छात्रों का एडमिशन देने की अनुमति नहीं होगी. अगर किसी संस्थान की सीटों में आगे बदलाव होता है, तो एमएआरबी संशोधित आदेश जारी करेगा और नई सीट मैट्रिक्स आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. 

ये भी पढ़ें-US Army Recruitment Rules: क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 7 दिन की समय सीमा 

जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इस वर्ष नया संस्थान शुरू करने या सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिली है, उन्हें 7 दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जमा करनी होगी. सभी औपचारिकताएं पूरी होने और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड संबंधित संस्थाओं को लेटर ऑफ परमिशन जारी करेगा. 

इन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ीं एमबीबीएस सीटें 

नई सीटों के वितरण में देश के कई राज्यों को बड़ा फायदा मिला है. सबसे ज्यादा 1300 सीटें कर्नाटक में बढ़ाई गई है, इसके बाद तमिलनाडु में 950, राजस्थान में 900, पश्चिम बंगाल में 825, तेलंगाना में 810 और उत्तर प्रदेश में 800 नई सीटों को मंजूरी मिली है. बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में भी सीटों में अच्छी बढ़ोतरी की गई है. 

ये भी पढ़ें-School Sex Education: स्कूलों में जल्द अनिवार्य हो सकती है सेक्स एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर सरकार का अपडेट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
NMC MBBS Seats Increased 2026 New MBBS Seats MBBS Seats In India 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
MBBS Seats Increased in India 2026: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! NMC ने बढ़ाईं 9911 MBBS सीटें, 25 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली मंजूरी 
मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! NMC ने बढ़ाईं 9911 MBBS सीटें, 25 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली मंजूरी 
शिक्षा
US Army Recruitment Rules: क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
शिक्षा
UP Police Constable Result 2026: इस दिन जारी हो सकता है यूपी कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट, एक क्लिक में दूर हो जाएंगे सारे शक
इस दिन जारी हो सकता है यूपी कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट, एक क्लिक में दूर हो जाएंगे सारे शक
शिक्षा
School Sex Education: स्कूलों में जल्द अनिवार्य हो सकती है सेक्स एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर सरकार का अपडेट
स्कूलों में जल्द अनिवार्य हो सकती है सेक्स एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर सरकार का अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब- 'हमने पहले ही...'
भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब- 'हमने पहले ही...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: परिसीमीन बिल पर बीजेपी को मिली बड़ी राहत! सुप्रिया सुले के बयान से मिले ये संकेत
परिसीमन बिल पर NDA के साथ आएगी शरद पवार की NCP? सुप्रिया सुले ने रखी बड़ी शर्त
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
स्पोर्ट्स
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
विश्व
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
बिहार
सोनम वांगचुक पर बिहार के कद्दावर नेता की प्रतिक्रिया, 'इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार…'
सोनम वांगचुक पर बिहार के कद्दावर नेता की प्रतिक्रिया, 'इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार…'
ट्रेंडिंग
America Green Chilli Price: अमेरिका में किस भाव मिलती है मिर्च? भारतीय महिला ने जो बताया उसे सुन उछल पड़ेंगे आप
अमेरिका में किस भाव मिलती है मिर्च? भारतीय महिला ने जो बताया उसे सुन उछल पड़ेंगे आप
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget