MBBS Seats Increased in India 2026: नीट यूजी 2026 के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है. नेशनल मेडिकल काउंसिल ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए एमबीबीएस सीटों की आधिकारिक सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है. इस बार देशभर में एमबीबीएस सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा किया गया है.

नई सीटों से जुड़ने के बाद अब 823 मेडिकल कॉलेज में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन होगा. इसके साथ ही 25 नए मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है, जिससे मेडिकल एजुकेशन का दायरा और बढ़ेगा. यह सीट मैट्रिक्स नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के दौरान एडमिशन का आधार बनेगा.

9911 नई सीटें बढ़ीं, कुल सीटें 1.36 लाख के पार

एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए देशभर में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी. इनमें 1,27,028 पहले से स्वीकृत सीटें हैं, जबकि इस वर्ष 9,911 नई सीटों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 25 नए मेडिकल कॉलेजों में 2,400 नई सीटें भी जोड़ी गई है.

सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों में बढ़ीं सीटें

इस बार सरकारी और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या में बढ़ाई गई है. देश में 441 सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब कल 63,296 सीटें उपलब्ध होंगी. इनमें 2,111 नई सीटें जोड़ी गई है. वहीं 382 प्राइवेट कॉलेज में कुल 73,643 सीटें होंगी, जहां इस वर्ष 7,800 सीटों का इजाफा किया गया है.

25 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मिली मंजूरी

एनएमसी ने इस शैक्षणिक सत्र के लिए 25 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है. इनमें 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल है, जहां कुल 400 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी. वहीं 18 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 2,000 सीटों पर एडमिशन मिलेगा. बाकी नई सीटें पहले से संचालित मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश क्षमता बढ़ाकर जोड़ी गई है. इसके अलावा नेशनल मेडिकल काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि सभी मेडिकल कॉलेज को केवल उन्हीं सीटों पर एडमिशन देना होगा, जिन्हें आधिकारिक मंजूरी मिली है. किसी भी कॉलेज को स्वीकृत क्षमता से ज्यादा छात्रों का एडमिशन देने की अनुमति नहीं होगी. अगर किसी संस्थान की सीटों में आगे बदलाव होता है, तो एमएआरबी संशोधित आदेश जारी करेगा और नई सीट मैट्रिक्स आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.

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प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 7 दिन की समय सीमा

जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इस वर्ष नया संस्थान शुरू करने या सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिली है, उन्हें 7 दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जमा करनी होगी. सभी औपचारिकताएं पूरी होने और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड संबंधित संस्थाओं को लेटर ऑफ परमिशन जारी करेगा.

इन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ीं एमबीबीएस सीटें

नई सीटों के वितरण में देश के कई राज्यों को बड़ा फायदा मिला है. सबसे ज्यादा 1300 सीटें कर्नाटक में बढ़ाई गई है, इसके बाद तमिलनाडु में 950, राजस्थान में 900, पश्चिम बंगाल में 825, तेलंगाना में 810 और उत्तर प्रदेश में 800 नई सीटों को मंजूरी मिली है. बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में भी सीटों में अच्छी बढ़ोतरी की गई है.

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