Noida Fire Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
Noida Mamura Fire Live Updates: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग लग गई. दो लोगों के मौत की खबर है. सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए.
LIVE
Background
नोएडा का मामूरा गांव में भीषण आग लग गई. इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग की वजह से ये हादसा हुआ. मकान के अंदर लगभग 50 परिवारों के फंसने की खबर है. फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर लोगों को रेस्क्यू किया. ये फेज 3 थाना क्षेत्र के मामूरा की घटना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल मौके पर पहुंचें. राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने व घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए.
Noida Mamura Fire Live: एक महिला और एक पुरुष की मौत
मामूरा में G-4 के ग्राउण्ड फ्लोर में इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्ज पर लगे होने से स्पार्क के कारण आसपास खड़े पेट्रोल वाहनों द्वारा आग पकड़ ली गई. सूचना पर तत्काल फायर सर्विस यूनिट की 07 फायर टेंडर व हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, मुख्य शमन अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य प्रारंभ किया. आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया. यह भवन जी-4 है, जिसमें लगभग 50 परिवार आवासित थे, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सकुशल बाहर निकाला गया और धुएं से 02 व्यक्तियों के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण तत्काल एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भिजवाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा 01 महिला और 1 पुरुष को मृत घोषित कर दिया गया.
Noida Mamura Fire Live: हिरासत में बिल्डिंग मालिक- पुलिस
एडिशनल सीपी लॉ एंड आर्डर नोएडा राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी. वो जी+ 4 की थी. ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी. हर फ्लोर पर लगभग 12 परिवार रह रहा था. फायर का कारण कोई ईवी व्हेकिल में चार्जिंग के दौरान स्पार्किंग बताई जा रही है. फेज 3 थाने में मुकदमा लिखा जा रहा है. बिल्डिंग मालिक हिरासत में लिया गया है.