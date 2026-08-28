14 की उम्र में पिता को खोया, 3 बार UPSC में फेल, अब CAPF बने पंकज कंबोज

इसके बाद पंकज ने 2021 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया. आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से वह महंगी कोचिंग नहीं ले सके. इसलिए उन्होंने ऑनलाइन संसाधनों और स्टडी मैटेरियल की मदद से अपनी तैयारी की. वह खुद नोट्स बनाकर पढ़ाई करते थे. वहीं 2023 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और अपने बैच में टॉपर रहे. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी.