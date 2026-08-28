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14 की उम्र में पिता को खोया, 3 बार UPSC में फेल, अब CAPF बने पंकज कंबोज
पंकज कंबोज ने 14 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद खेती पर निर्भर परिवार के बीच पढ़ाई जारी रखी. वहीं यूपीएससी सिविल सर्विसेज तीन बार असफल होने के बाद अब यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं.
यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करना आसान नहीं होता. लेकिन बार-बार मिली असफलता के बाद भी तैयारी जारी रखना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है. पंकज कंबोज की कहानी भी ऐसे ही संघर्ष को दर्शाती है. पंकज कंबोज ने महज 14 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद खेती पर निर्भर परिवार के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखी. वहीं आगे चलकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में लगातार तीन बार असफलता मिली. वहीं एसएसबी में भी उन्हें कई बार निराशा हाथ लगी. इसके बावजूद पंकज ने तैयारी नहीं छोड़ी और अब यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 196 हासिल कर अधिकारी बनने जा रहे हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 08:44 AM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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