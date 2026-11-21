NIA Recruitment 2026: गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी में काम करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए भर्ती से जुड़ा अपडेट है. एनआईए डेपुटेशन के आधार पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 50 पदों पर को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से जारी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. इसके अलावा एनआईए ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लीगल कंसलटेंट के 11 पदों के लिए भी भर्ती निकाली है, जिसका विज्ञापन 11 नवंबर को जारी हुआ था और इसके लिए 30 दिनों के अंदर यानी 11 दिसंबर तक का आवेदन किया जा सकता है.

मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कितने पदों पर कितनी वैकेंसी?

पद का नाम पदों की संख्या

स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 15 पद

लोअर डिवीजन क्लर्क 12 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 6 पद

सेक्शन ऑफिसर/ऑफिस सुपरिंटेंडेंट 5 पद

असिस्टेंट 5 पद

सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी 3 पद

अपर डिवीजन क्लर्क 3 पद

अकाउंटेंट 1 पद

कुल पद 50

भर्ती के लिए कितनी योग्यता?

इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग की ओर से अलग-अलग योग्यताएं मांगी गई है. जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए ग्रेजुएशन डिग्री और कंप्यूटर का नॉलेज. वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी 12वीं पास, सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट व स्लाइड बनाने में कैडर नियंत्रण प्राधिकरण की ओर से जारी कंप्यूटर दक्षता सर्टिफिकेट, असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री और एसएससी की ओर से निर्धारित कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा पास होना चाहिए. वहीं सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं कक्षा पास, अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ सबोर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस परीक्षा पा और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है. इन पदों से जुड़ी क्वालिफिकेशन के लिए आप एनआईए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी योग्यता चेक कर सकते हैं.

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इतनी मिलेगी सैलरी

मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 50 पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार 19,900 से लेकर 1,51,100 रुपये प्रति माह तक सैलरी और दूसरे सरकारी भत्ते दिए जाएंगे.

कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले एनआईए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

अब यहां सेक्शन से संबंधित नोटिफिकेशन पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालें.

उसके बाद आवेदन फाॅर्म में मांगी गई कर जरूरी जानकारी भरें.

अब आवेदन फॉर्म में मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लगाएं.

इसके बाद आवेदन फॉर्म को लिफाफे में डालकर डीआईजी, एनआईए मुख्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के एड्रेस पर 25 नवंबर तक डाक या निर्धारित माध्यम से भेज दें.

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