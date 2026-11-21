एनआईए (NIA) के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि 2025 के पहलगाम नरसंहार में शामिल आतंकवादियों के पास से अमेरिका में बना 'गो-प्रो' (GoPro) कैमरा बरामद हुआ था. इस कैमरे के बारे में जानकारी मांगने के लिए भारत ने चीन से संपर्क किया था, लेकिन चीन की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

उन्होंने आगे कहा कि जांचकर्ताओं को इस मामले में कुछ फोरेंसिक सबूत मिले हैं. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बीजिंग ने इस डिवाइस के बारे में एजेंसी के संपर्क करने पर कोई जवाब दिया है, तो अग्रवाल ने कहा, "हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन हमारे पास कुछ फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं."

अमेरिकी कंपनी ने किसे बेचा

लश्कर-ए-तैयबा को उपकरण मुहैया कराने वाले सीमा-पार सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने की NIA की कोशिशों में यह कैमरा एक अहम सुराग बन गया है. जांच के दौरान एजेंसी ने इस डिवाइस की बिक्री का इतिहास जानने के लिए अमेरिकी निर्माता कंपनी 'गोप्रो इंक' (GoPro Inc.) से संपर्क किया. अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने जांचकर्ताओं को जानकारी दी कि यह कैमरा सबसे पहले चीन में एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था.

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह चीनी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गों तक कैसे पहुंचा. अधिकारी इस संभावना की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं ये डिवाइस पाकिस्तान सेना ने तो नहीं खरीदे थे और बाद में इन्हें आतंकवादी समूहों को सप्लाई कर दिया, हालांकि अभी इस मामले की जांच चल रही है.

चीन के साथ कोई ट्रीटी नहीं

चीन के साथ भारत की कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) नहीं है, जिसका मतलब है कि ऐसे मामलों में जानकारी मांगने के लिए राजनयिक माध्यमों का सहारा लिया जाता है. यह कैमरा जुलाई 2025 में दाचीगाम के जंगलों में एक मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकवादियों के पास से बरामद किया गया था. यह घटना पहलगाम के बैसारन घास के मैदानों में पर्यटकों पर हुए हमले के कुछ महीनों बाद की है.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी समूह अपने हमलों को रिकॉर्ड करने के लिए शरीर पर पहने जाने वाले (बॉडी-वर्न) और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वे इसका इस्तेमाल प्रोपेगैंडा और मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए कर सकें.

चीनी मूल के हथियारों की भी जांच

अधिकारियों ने बताया कि बैसारन में हमले की जगह से मिली कम से कम दो AK-47 राइफलें और दाचीगाम में मुठभेड़ की जगह से मिली एक और राइफल भी चीनी मूल की थीं. माना जा रहा है कि इस नरसंहार में शामिल तीनों आतंकवादी 22 अप्रैल, 2025 को हुए हमले के बाद पहलगाम के जंगलों के रास्ते भाग गए. संभव है कि उन्होंने इसके लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया हो. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि सुरक्षा बलों द्वारा हमले की गंभीरता का पूरी तरह से अंदाजा लगाने से पहले उनके पास लगभग 40 मिनट का समय था.

NIA कर रही जांच

NIA ने लश्कर-ए-तैयबा और 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें मारे गए तीन आतंकवादी फैसल जट्ट उर्फ ​​सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ ​​छोटू और हम्ज़ा अफगानी, तथा संगठन का खुद को कमांडर बताने वाला साजिद जट्ट उर्फ ​​साजिद जुट्ट शामिल हैं. इसके अलावा दो स्थानीय निवासियों बशीर अहमद जोथाटड और परवेज अहमद का भी नाम शामिल किया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने हमले से पहले आतंकवादियों को खाना और पनाह दी थी.

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