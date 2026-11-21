Women Proposing To Men Trend In India: रिश्तों को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. आज के कपल्स डेटिंग और रिश्तों के पुराने नियमों को अपने तरीके से देख रहे हैं. लेकिन शादी के लिए प्रपोज करने की बात आती है तो अब भी ज्यादातर मामलों में पुरुष के घुटनों पर बैठकर अंगूठी के साथ शादी के लिए पूछने की तस्वीर ही सामने आती है. हालांकि अब यह तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है. महिलाएं भी अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज करने में पहल कर रही हैं.

लंबे समय से शादी के लिए प्रपोज करना पुरुषों की जिम्मेदारी मानी जाती रही है. महिलाओं का खुद आगे बढ़कर अपने पार्टनर से शादी के लिए पूछना कई जगहों पर असामान्य समझा जाता था. पहली पहल करने वाली महिला को कभी-कभी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी या आक्रामक तक माना जाता था. लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और रिश्तों में बढ़ती बराबरी ने इस सोच को काफी हद तक बदल दिया है.

अब प्रपोज करने में महिलाओं को क्यों नहीं लगता संकोच?

आज महिलाएं अपनी पढ़ाई, करियर और निजी जिंदगी से जुड़े बड़े फैसले खुद लेने में पहले से ज्यादा सहज हैं. ऐसे में शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले में भी पहल करने को लेकर उनकी सोच बदल रही है. अगर कोई महिला अपने रिश्ते को लेकर स्पष्ट है और पार्टनर के साथ आगे की जिंदगी देखती है, तो उसके लिए शादी का प्रस्ताव रखना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं रह जाता.





रिश्तों में बराबरी की सोच भी इस बदलाव की एक वजह है. जब दोनों पार्टनर अपने फैसलों में बराबर की भूमिका निभाते हैं, तो शादी के लिए पहल करने को भी किसी एक जेंडर तक सीमित रखने की जरूरत महसूस नहीं होती. महिला का खुद प्रपोज करना इसी बराबरी की सोच को दिखाता है.

शादी का प्रपोजल अब सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं

परंपरागत रूप से पुरुष का महिला से शादी के लिए हाथ मांगना एक स्थापित परंपरा रही है. पश्चिमी समाज में मध्यकाल के दौरान पुरुषों के शादी के लिए प्रपोज करने की परंपरा और मजबूत हुई. उस दौर में प्रेम और रिश्तों से जुड़ी कई परंपराओं में पुरुष की पहल को खास महत्व दिया जाता था.

धीरे-धीरे घुटने पर बैठकर अंगूठी देकर शादी के लिए पूछना रोमांटिक प्रपोजल की पहचान बन गया. फिल्मों और लोकप्रिय संस्कृति ने भी इस तस्वीर को काफी मजबूत किया. लेकिन अब रिश्तों की परिभाषा बदल रही है और इसी के साथ प्रपोज करने का तरीका भी बदल रहा है.

इतिहास में भी महिलाएं कर चुकी हैं प्रपोज

महिलाओं का खुद शादी के लिए प्रपोज करना कोई बिल्कुल नई बात नहीं है. इतिहास और लोककथाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जहां महिलाओं ने पुरुषों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा.





आयरलैंड की एक पुरानी लोककथा सेंट ब्रिजिड और सेंट पैट्रिक से जुड़ी है. इसके मुताबिक महिलाओं को हर चार साल में लीप डे के मौके पर पुरुषों को प्रपोज करने की अनुमति दी गई थी. इसे लीप ईयर प्रपोजल की परंपरा से जोड़ा जाता है. हाल के समय में भी अलग-अलग जगहों की महिलाएं अपने पार्टनर को खुद प्रपोज करने के अनुभव साझा करती रही हैं. इसके पीछे कई महिलाएं रिश्ते में बराबरी और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की इच्छा को वजह बताती हैं.

बदलती लाइफस्टाइल का रिश्तों पर असर

आज की लाइफस्टाइल में महिलाएं अपनी पहचान और पसंद को लेकर ज्यादा मुखर हुई हैं. करियर से लेकर निजी रिश्तों तक, वे अपनी जिंदगी के अहम फैसलों में अपनी पसंद को महत्व देती हैं. इसका असर शादी जैसे फैसलों पर भी दिखाई देता है.

अब शादी का प्रस्ताव सिर्फ एक परंपरा निभाने के बजाय दो लोगों के बीच कमिटमेंट जताने का तरीका माना जा रहा है. कौन पहले प्रपोज करेगा, यह सवाल कई कपल्स के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है. उनके लिए ज्यादा मायने रखता है कि दोनों एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने को लेकर सहमत हैं या नहीं.

सोशल मीडिया ने भी बदली प्रपोजल की तस्वीर

सोशल मीडिया पर महिलाओं के अपने पार्टनर को प्रपोज करने वाली कहानियां और वीडियो भी लोगों के सामने आते हैं. इससे ऐसा कदम उठाने वाली महिलाओं को यह महसूस होता है कि पहल करना अब उतना असामान्य नहीं है. पहले जहां इस तरह के फैसले को लेकर सामाजिक झिझक ज्यादा थी, वहीं अब ऐसी कहानियों को अलग-अलग तरह से देखा जा रहा है.

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हर रिश्ते का तरीका अलग हो सकता है

हर कपल का रिश्ता और एक-दूसरे के साथ जुड़ाव अलग होता है. ऐसे में शादी के लिए प्रपोज करने का कोई एक तय तरीका जरूरी नहीं है. किसी रिश्ते में पुरुष पहल कर सकता है, तो किसी में महिला. कुछ कपल बिना किसी बड़े प्रपोजल के भी शादी का फैसला ले सकते हैं.

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