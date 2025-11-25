हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाक्या है IAS बनने का पूरा क्राइटेरिया, जानें कैसे मिलती है देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी?

क्या है IAS बनने का पूरा क्राइटेरिया, जानें कैसे मिलती है देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी?

IAS बनने के लिए UPSC की तीन चरणों वाली परीक्षा प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू पास करनी होती है. आइए आज जानते हैं आईएएस बनने का पूरा क्राइटेरिया क्या है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Nov 2025 09:53 AM (IST)
IAS बनने के लिए UPSC की तीन चरणों वाली परीक्षा प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू पास करनी होती है. आइए आज जानते हैं आईएएस बनने का पूरा क्राइटेरिया क्या है.

देश के लाखों युवाओं का सपना IAS बनने का होता है और इसकी वजह साफ है IAS अधिकारी न सिर्फ सरकार की नीतियों को जमीन तक पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे प्रशासन की कमान भी उन्हीं के हाथ में होती है. आज जिस तरह सरकारी सेवाओं में बदलाव आ रहे हैं, उसमें IAS की भूमिका और भी अहम हो गई है. ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर IAS बनने का पूरा नियम क्या है, कौन इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है और किस तरह इसकी तैयारी की जाती है.

1/7
सबसे पहले बात करते हैं इस परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था की. IAS बनने के लिए उम्मीदवार को UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है. यह परीक्षा हर साल आयोजित होती है और तीन चरणों प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू में पूरी की जाती है. जो उम्मीदवार इन तीनों चरणों को पार कर लेते हैं, उन्हें रैंक के आधार पर IAS, IPS और अन्य सेवाओं में नियुक्ति मिलती है. सर्वोच्च रैंक पाने वालों को IAS मिलता है, इसलिए यह परीक्षा बेहद प्रतिस्पर्धी मानी जाती है.
सबसे पहले बात करते हैं इस परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था की. IAS बनने के लिए उम्मीदवार को UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है. यह परीक्षा हर साल आयोजित होती है और तीन चरणों प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू में पूरी की जाती है. जो उम्मीदवार इन तीनों चरणों को पार कर लेते हैं, उन्हें रैंक के आधार पर IAS, IPS और अन्य सेवाओं में नियुक्ति मिलती है. सर्वोच्च रैंक पाने वालों को IAS मिलता है, इसलिए यह परीक्षा बेहद प्रतिस्पर्धी मानी जाती है.
2/7
अब बात करते हैं IAS बनने के लिए उम्र की. UPSC ने उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल तय की है. जबकि अधिकतम उम्र सामान्य श्रेणी के लिए 32 साल, OBC उम्मीदवारों के लिए 35 साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 37 साल रखी गई है. दिव्यांग उम्मीदवारों को उम्र में और छूट दी जाती है.
अब बात करते हैं IAS बनने के लिए उम्र की. UPSC ने उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल तय की है. जबकि अधिकतम उम्र सामान्य श्रेणी के लिए 32 साल, OBC उम्मीदवारों के लिए 35 साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 37 साल रखी गई है. दिव्यांग उम्मीदवारों को उम्र में और छूट दी जाती है.
3/7
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो IAS बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है. कोई भी स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स का उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है.
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो IAS बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है. कोई भी स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स का उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है.
4/7
परीक्षा का पहला चरण है प्रीलिम्स. यह स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें दो पेपर शामिल होते हैं GS पेपर और CSAT पेपर. GS पेपर के अंक मेरिट के लिए गिने जाते हैं, जबकि CSAT सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. प्रीलिम्स पास करने के बाद उम्मीदवार को मेन परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है.
परीक्षा का पहला चरण है प्रीलिम्स. यह स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें दो पेपर शामिल होते हैं GS पेपर और CSAT पेपर. GS पेपर के अंक मेरिट के लिए गिने जाते हैं, जबकि CSAT सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. प्रीलिम्स पास करने के बाद उम्मीदवार को मेन परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है.
5/7
मेन परीक्षा पूरी तरह लिखित होती है और इसमें कुल नौ पेपर होते हैं, जिसमें से सात पेपर मेरिट में गिने जाते हैं. इन पेपरों में जनरल स्टडीज के चार पेपर, एक निबंध और दो पेपर ऑप्शनल विषय के होते हैं, जिसे उम्मीदवार अपनी पसंद से चुनता है. मेन परीक्षा 1750 अंकों की होती है, इसलिए इसकी तैयारी सबसे कठिन मानी जाती है.
मेन परीक्षा पूरी तरह लिखित होती है और इसमें कुल नौ पेपर होते हैं, जिसमें से सात पेपर मेरिट में गिने जाते हैं. इन पेपरों में जनरल स्टडीज के चार पेपर, एक निबंध और दो पेपर ऑप्शनल विषय के होते हैं, जिसे उम्मीदवार अपनी पसंद से चुनता है. मेन परीक्षा 1750 अंकों की होती है, इसलिए इसकी तैयारी सबसे कठिन मानी जाती है.
6/7
मेन के बाद आता है इंटरव्यू, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है. यह 275 अंकों का होता है और इसमें उम्मीदवार की सोच, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, संचार कौशल और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की जांच की जाती है. इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल सीधे विषय से जुड़े नहीं होते बल्कि उम्मीदवार की समझ को परखने के लिए होते हैं. मेन और इंटरव्यू के अंक मिलाकर अंतिम रैंक तैयार की जाती है.
मेन के बाद आता है इंटरव्यू, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है. यह 275 अंकों का होता है और इसमें उम्मीदवार की सोच, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, संचार कौशल और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की जांच की जाती है. इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल सीधे विषय से जुड़े नहीं होते बल्कि उम्मीदवार की समझ को परखने के लिए होते हैं. मेन और इंटरव्यू के अंक मिलाकर अंतिम रैंक तैयार की जाती है.
7/7
IAS बनने के बाद उम्मीदवार की ट्रेनिंग मसूरी स्थित LBSNAA में होती है. यहां उन्हें देश के प्रशासन, कानून, आर्थिक नीति और फील्ड वर्क का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है. ट्रेनिंग के बाद अधिकारी को किसी जिले में तैनाती मिलती है, जहां वह देश के प्रशासन का हिस्सा बनकर काम शुरू करता है.
IAS बनने के बाद उम्मीदवार की ट्रेनिंग मसूरी स्थित LBSNAA में होती है. यहां उन्हें देश के प्रशासन, कानून, आर्थिक नीति और फील्ड वर्क का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है. ट्रेनिंग के बाद अधिकारी को किसी जिले में तैनाती मिलती है, जहां वह देश के प्रशासन का हिस्सा बनकर काम शुरू करता है.
Published at : 25 Nov 2025 09:53 AM (IST)
Tags :
Education

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
बॉलीवुड
'एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा...' अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि
'एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा...' अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
Stock Market Today: पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
हेल्थ
Winter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget