क्या है IAS बनने का पूरा क्राइटेरिया, जानें कैसे मिलती है देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी?

सबसे पहले बात करते हैं इस परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था की. IAS बनने के लिए उम्मीदवार को UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है. यह परीक्षा हर साल आयोजित होती है और तीन चरणों प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू में पूरी की जाती है. जो उम्मीदवार इन तीनों चरणों को पार कर लेते हैं, उन्हें रैंक के आधार पर IAS, IPS और अन्य सेवाओं में नियुक्ति मिलती है. सर्वोच्च रैंक पाने वालों को IAS मिलता है, इसलिए यह परीक्षा बेहद प्रतिस्पर्धी मानी जाती है.