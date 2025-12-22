बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. यह मुलाकात हाल ही में सामने आई एक विवादित घटना 'हिजाब खींचने के मामले' के बाद हुई है, जिसे लेकर सियासी हलकों में लगातार सवाल उठ रहे हैं. करीब 20 मिनट चली इस बैठक के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण या माफी की पहल करेंगे.

पीएम आवास पर हुई अहम बैठक

प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में नीतीश कुमार के साथ जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. बैठक के बाद तीनों नेता प्रधानमंत्री आवास से एक साथ निकलते नजर आए.



अमित शाह से भी मुलाकात

प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार, ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की. सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के आवास से निकलते हुए भी देखा गया. नीतीश कुमार रविवार को दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे. शपथ ग्रहण के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है. इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात तय मानी जा रही थी.

कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा के संकेत

सूत्रों के अनुसार, इस दौरान बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी बातचीत हुई. मकर संक्रांति के बाद कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. भाजपा नेता नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने से एक पद खाली हुआ है, जिस पर नए चेहरे की नियुक्ति होनी है.

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर अटकलें

बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी में निशांत के सार्वजनिक जीवन में आने को लेकर सकारात्मक माहौल है.

आने वाले चुनावों पर भी नजर

सूत्रों के मुताबिक 2026 में होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को लेकर भी रणनीतिक चर्चा हो सकती है. मौजूदा हालात में एनडीए विधानसभा में मजबूत स्थिति में है और कमजोर विपक्ष के चलते कई सीटों पर बढ़त की संभावना जताई जा रही है.