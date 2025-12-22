हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी

पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी

एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया. जीत के बाद, पाकिस्तानी खिलाड़ी धुरंधर फिल्म के गाने पर जमकर नाचे, जिसे पाकिस्तान ने बैन किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 22 Dec 2025 12:27 PM (IST)
Pakistan Under-19 Team Dance On Dhurandhar Film Song: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ‘धुरंधर’ फिल्म, ने इन दिनों पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है. यहां तक कि विदेशों में भी इस फिल्म की चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान समेत कई गल्फ देशों में भी ‘धुरंधर’ फिल्म को बैन किया गया है. इसे पाकिस्तान की छवि खराब करने वाला फिल्म बता रहे हैं. फिल्म को पाकिस्तान में बैन करने के बाद भी पाकिस्तानी खुद को इस फिल्म के गानों की धुन पर थिरकने से नहीं रोक पा रहे हैं. इसका एक नजारा अंडर-19 एशिया कप में देखने को मिला. पाकिस्तान ने फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर खिताब जीता और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इसी फिल्म के एक मशहूर गाने पर डांस कर जश्न भी मनाया. 

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 21 दिसंबर, 2025 को दुबई की आईसीसी एकेडमी में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को 191 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप की पहली ट्रॉफी जीतने में सफल हुई. ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खुश होना तो बनता था, लेकिन इस खुशी में वो ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ के गाने पर नाचकर जश्न मनाने लगे, जिसे पाकिस्तान सरकार ने बैन किया है.

‘धुरंधर’ फिल्म पर लगे बैन को भूले पाकिस्तानी खिलाड़ी

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने पाकिस्तान की जीत के बाद एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी डांस कर रहे हैं. इस वीडियो में वो गाना बज रहा है, जो धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री पर दिखाया गया है. ये गाना है ‘फस्ला’ (FA9LA), जिसे बहरीन के रैपर फ्लिपराची ने गाया है और DJ आउटलॉ ने कंपोज किया है. ये गाना और इस पर किया गया बलोच डांस इस वक्त पूरी दुनिया में हिट हो रखा है और कई वीडियो/रील्स इस पर बनाए जा रहे हैं. पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बिल्कुल उसी अंदाज में इस गाने पर डांस करते हुए दिख रहे हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by Asian Cricket Council (@asiancricketcouncil)

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में कैसा रहा मैच का हाल?

पाकिस्तान ने एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में 347 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान समीर मिन्हास ने दिया, उन्होंने महज 119 गेंदों में 172 रन की पारी खेली, जो इस टूर्नामेंट में उनका दूसरा शतक था. इस विशाल लक्ष्य पीछा करने मैदान में उतरे भारतीय टीम के बल्लेबाज जल्दी-जल्दी पवेलियन वापस लौटते दिखे और पूरी टीम सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गई. इस तरह पाकिस्तान ने 191 रन से मैच जीतने में सफल रही. 

Published at : 22 Dec 2025 12:00 PM (IST)
