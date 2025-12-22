हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थArtificial Sweeteners: दिल और दिमाग को डैमेज कर रही कोल्ड ड्रिंक और च्युइंगम की मिठास, स्टडी में हुआ खुलासा

Artificial Sweeteners: दिल और दिमाग को डैमेज कर रही कोल्ड ड्रिंक और च्युइंगम की मिठास, स्टडी में हुआ खुलासा

Artificial Sweeteners Side Effects: बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी की 2025 की स्टडी में चूहों पर एस्पार्टेम का असर देखा गया. इसकी कम डोज में भी दिल की मांसपेशियां मोटी हो गईं, जिससे दिल कमजोर होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Dec 2025 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

कोल्ड ड्रिंक, शुगर फ्री च्युइंग गम और डाइट प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अब एक स्टडी में ऐसा खुलासा हुआ है, जो आपको डरा देगा. दरअसल, 2025 की लेटेस्ट स्टडीज में सामने आया है कि कोल्ड ड्रिंक और च्युइंगम की मिठास से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं और दिमाग की कार्यक्षमता कम हो रही है. बता दें कि एस्पार्टेम, एरिथ्रिटॉल, जाइलिटॉल जैसे स्वीटनर्स दिल में सूजन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्या होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स?

गौरतलब है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठे होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी बहुत कम होती है. इनमें मुख्य रूप से एस्पार्टेम (डाइट कोक, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में), एरिथ्रिटॉल और जाइलिटॉल (शुगर फ्री गम, कैंडी, टूथपेस्ट में), सुक्रालोज और सेकेरिन शामिल हैं. ये डाइट सोडा, च्युइंग गम, योगर्ट, बेकरी आइटम्स और कई पैकेज्ड फूड में मिलते हैं.

दिल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं नुकसान?

बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी की 2025 की एक स्टडी में चूहों पर एस्पार्टेम का असर देखा गया. जांच में सामने आया कि इसकी कम डोज में भी दिल की मांसपेशियां मोटी हो गईं, जिससे दिल कमजोर होता है. वहीं, क्लीवलैंड क्लिनिक की स्टडीज (2024-2025) में बताया गया कि एरिथ्रिटॉल और जाइलिटॉल ब्लड प्लेटलेट्स को चिपकाते हैं, जिससे खून के थक्के बनते हैं. ये थक्के दिल या दिमाग में जाकर अटैक या स्ट्रोक कराते हैं. इनका ज्यादा सेवन करने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 50 पर्सेंट तक बढ़ जाता है. 

दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. मोहित गुप्ता के मुताबिक, एरिथ्रिटॉल और जाइलिटॉल जैसे स्वीटनर्स ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाते हैं. ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में आम हैं, लेकिन हार्ट रिस्क बढ़ा रहे हैं. इनसे डायबिटीज वाले मरीजों में खतरा ज्यादा रहता है.

दिमाग पर कैसे पड़ता है असर?

सितंबर 2025 की न्यूरोलॉजी जर्नल स्टडी में 12700 लोगों पर 8 साल तक रिसर्च की गई. इसमें देखा गया कि ज्यादा स्वीटनर्स खाने वालों में याददाश्त और सोचने की क्षमता तेजी से घटी. ऐसे लोगों की याददाश्त में 62 पर्सेंट से ज्यादा गिरावट देखी गई. वहीं, 60 साल से कम उम्र वालों में वर्बल फ्लुएंसी और कॉग्निशन पर बुरा असर देखा गया. 

ये हैं बचाव के तरीके

  • लेबल पढ़ें: शुगर फ्री या डाइट प्रोडक्ट्स में स्वीटनर्स चेक करें.
  • कम इस्तेमाल करें: प्राकृतिक मीठे जैसे फल, शहद चुनें.
  • डॉक्टर की सलाह: डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम वाले डॉक्टर से सलाह लें.
  • बैलेंस्ड डाइट: ज्यादा पानी, फल-सब्जियां खाएं.
  • फिटनेस पर ध्यान: एक्सरसाइज और अच्छी नींद रखें.

ये भी पढ़ें- भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा कैंसर, 2040 तक देश में होंगे 20 लाख मरीज

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 22 Dec 2025 11:40 AM (IST)
