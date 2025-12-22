एयर प्यूरीफायर पड़ रहा महंगा, इन तरीकों से साफ कर सकते हैं घर की हवा

Hacks to purify air: आज के समय में प्रदूषण के कारण लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. AQI 800 तक पार कर चुका है. दिल्ली और मेट्रो सिटी कहलाने वाले इलाकों में काफी ज्यादा प्रदूषण से बुरा हाल हो रखा है. इससे बचने के लिए वहां के हॉस्पिटल से लेकर बड़ी कपंनियां एयर प्यूरीफायर का प्रयोग कर रही हैं. हालांकि, एयर प्यूरीफायर काफी महंगा होता है. इसके अलावा एयर प्यूरीफायर बिजली की भी काफी ज्यादा खपत करता है, जिसके कारण आम लोगों का घर में एयर प्यूरीफायर लगवा पाना मुश्किल है. आइए आपको हम कुछ ऐसे तरीके बताएं, जिससे आप आसानी से घर की हवा को ठीक कर सकते हैं.

घर में नमी को बनने न देना

घर में नमी को न जमने दें. घर की हवा को खराब करने में फंगस और नमी का काफी अहम रोल होता है. इसलिए घर में दीवारों पर फफूंद न लगने दें. इसके अलावा घर में किसी तरीके के कचरे को भी न जमने दें.

केमिकल स्प्रे वाली चीजों से बचें

घर में अगरबत्ती, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती, खुशबूदार वाली केमिकल स्प्रे इन सभी चीजों से दूरी बनाए रखें. कोशिश करें कि प्राकृतिक उपाय करके आप घर से मच्छरों को भगाएं न की खुशबूदार चीजों से.

घर में हर चीज की सफाई जरूरी

बेहतर होगा आप घर में रखे कार्पेट और सभी चीजों को साफ करके रखे. ऐसी कोई भी जगह जहां पर कूड़ा जम सकता है, उसे साफ करें.

गीले कपड़े से करे घर की सफाई

झाडू लगाते समय धूल के पार्टिकल हवा में उड़ जाते हैं. इसलिए घर को साफ करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करे.

किचन में धुएं को न जमने दे

किचन में कोशिश करे की खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन चलता रहे. इसके अलावा खाना बनाते वक्त समय-समय पर खिड़की खोले. ऐसा करने से आप घर में प्रदूषित हवा को जमा होने से रोक रहे हैं. इसके अलावा किचन में ही नहीं बल्कि घर में बनी सभी खिड़कियों को समय पर खोलते रहे. यह अंतराल हर 20-30 मिनट कर रखे. इसको करने से आप घर में जमा कार्बनडाऑक्साइड को बाहर और ऑक्सीजन को अंदर लाएंगे.

ये भी पढ़ें: Winter Health Tips: ठंड में अंदर से गर्म रखते हैं ये 6 देसी विंटर ड्रिंक्स, स्वाद के साथ सेहत का भी रखते हैं ख्याल