'देश में दो नूमने एक दिल्ली में एक लखनऊ में...' यूपी विधानसभा में CM योगी ने किसे सुनाया?

उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सोमवार (22 दिसंबर) को कफ सिरप के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया. इस दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही समाजवादी पार्टी पर इशारों-इशारों में निशाना साधा. सीएम योगी ने इतना तक कह दिया कि देश के अंदर दो नमूने हैं.

विधानसभा में बिना नाम लिए सीएम योगी ने कहा कि जो फोटो रिलीज हो रही हैं...देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में. जब देश में कोई चर्चा होती है तो वे तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि आपके बबुआ के साथ भी यही हो रहा है. वह भी फिर से देश छोड़कर इंग्लैंड घूमने निकल जाएगा और आप लोग यहीं चिल्लाते रह जाएंगे.

यूपी विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रश्न क्या है, मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं. माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए. मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा कि क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे को उठाया, आपने भी इसको छेड़ा है आपकी मजबूरी भी समझ सकता हूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका".

सीएम योगी ने कहा कि पहली बात तो ये है कि कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है. दूसरी बात, इस मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार यह केस कोर्ट में जीत चुकी है. तीसरी बात उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े होलसेलर, जिसे सबसे पहले STF ने पकड़ा था उसे 2016 में समाजवादी पार्टी ने लाइसेंस जारी किया था. कोडीन कफ सिरप का उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन नहीं होता, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य में होता है और मौत के मामले भी दूसरे राज्यों में हुए हैं, STF मामले की जांच कर रही है. जो मौत के मामले हुए वो तमिलनाडु में बने हुए सिरप से हुए हैं.

वहीं सीएम योगी ने कहा कि इस मामले में कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं और बुलडोजर भी चलेगा उन माफियाओं पर और तब चिल्लाना नहीं. सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप के मामले जिसको नेता विरोधी दल, जिनको मैं मानता हूं कि उम्र के चौथे पड़ाव व्यक्ति को सच बोलना चाहिए लेकिन इस उम्र में समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं.

पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता है नहीं- सीएम योगी

सीएम ने कहा कि यह पूरा मामला एडिटेशन का नहीं, यह अवैध डायवर्जन का है, इस डायवर्जन के कारण इन होलसेलर्स ने इसको उन देशों व उन राज्यों में पहुंचाया जहां मद्यनिषेध है लेकिन वहां नशे के आदी लोगों को इसको लेने की आदत हैं. वहां उसका दुरुपयोग हुआ, जबकि बिना चिकित्सकीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासकर बच्चों के लिए. किसने कफ सिरप नहीं लिया, खाँसी होती है तो हर व्यक्ति लेता है लेकिन चिकित्सकीय परामर्श से. चूंकि पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप चिल्लाते रहते हैं.

कोडीन मामले में 79 मामले हुए दर्ज- सीएम योगी

वहीं सदन में सीएम ने बताया कि सरकार ने कोडीन मामले में कार्रवाई की इसमें 79 मामले दर्ज किए हैं जिसमें 225 अभियुक्त नामजद हैं. 78 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 134 फर्म पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है. इसमें जितनी गहराई में जाएंगे घूम फिर कर वही मामला आता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा नेता या व्यक्ति चपेट में आता है, जो इल्लीगल ट्रांजेक्शन भी जो हुआ वो भी आपके एक लोहिया वाहिनी नेता के अकाउंट के माध्यम से हुआ. एसटीएफ इसमें जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में इस मामले को एनडीपीएस एक्ट तहत चलाने को लेकर मामला जीता है. समय आने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी रहेगा उस समय फिर चिल्लाना मत.