हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीमेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब

मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब

UPSC ने मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर और विधि सलाहकार समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है, आवेदन की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2025 है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Sep 2025 02:38 PM (IST)
UPSC ने मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर और विधि सलाहकार समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है, आवेदन की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2025 है.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कई अहम पदों पर भर्ती अभियान चलाया है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर, विधि सलाहकार समेत कई पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, लेकिन इच्छुक उम्मीदवारों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आवेदन की अंतिम डेट 2 अक्टूबर, 2025 तय की गई है.

इस भर्ती में आयु-सीमा की वजह से बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. इसमें अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है. साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का लाभ मिलेगा. इस वजह से ज्यादा उम्र वाले योग्य अभ्यर्थी भी इस बार आवेदन कर सकते हैं.
भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम अंक भी तय किए गए हैं. सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को चयन के लिए कम से कम 50 अंक, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 45 अंक, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 40 अंक लाने होंगे. इस व्यवस्था से साफ है कि आयोग ने सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अवसर सुनिश्चित करने की कोशिश की है.
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अंत में दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.
आवेदन शुल्क बेहद कम रखा गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं, महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा.
ऑनलाइन आवेदन करना बेहद आसान है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाकर भर्ती अनुभाग में दिए गए Apply Online लिंक पर क्लिक करें.
पंजीकरण संख्या और जरूरी विवरण भरकर लॉगिन करें. मांगी गई शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें. दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें.
Published at : 30 Sep 2025 02:38 PM (IST)
