मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
UPSC ने मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर और विधि सलाहकार समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है, आवेदन की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2025 है.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कई अहम पदों पर भर्ती अभियान चलाया है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर, विधि सलाहकार समेत कई पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, लेकिन इच्छुक उम्मीदवारों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आवेदन की अंतिम डेट 2 अक्टूबर, 2025 तय की गई है.
Published at : 30 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :Education UPSC JObs UPSC Recruitment 2025
