मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब

भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम अंक भी तय किए गए हैं. सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को चयन के लिए कम से कम 50 अंक, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 45 अंक, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 40 अंक लाने होंगे. इस व्यवस्था से साफ है कि आयोग ने सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अवसर सुनिश्चित करने की कोशिश की है.