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हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT BHU Recruitment 2026: आईआईटी बीएचयू में गैर-शिक्षण पदों पर निकली भर्ती, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

IIT BHU Recruitment 2026: आईआईटी बीएचयू में गैर-शिक्षण पदों पर निकली भर्ती, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

आईआईटी बीएचयू ने गैर-शिक्षण के 16 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. यहां जानिए आवेदन का पूरा तरीका.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 13 Jul 2026 05:47 PM (IST)
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  • आईआईटी बीएचयू में गैर-शिक्षण के 16 पदों पर भर्ती शुरू.
  • आवेदन 10 अगस्त 2026 तक; योग्यता, शुल्क, अनुभव अलग.
  • चयन स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू से; बेहतर योग्यता मिलेगी प्राथमिकता.

अगर आप किसी बड़े सरकारी संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका है. आईआईटी बीएचयू, वाराणसी ने गैर-शिक्षण (Non-Teaching) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं.इस भर्ती के जरिए प्रशासनिक, तकनीकी, लाइब्रेरी, सिस्टम, राजभाषा और खेल विभाग सहित कई कैडर में कुल 16 पद भरे जाएंगे.आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में अलग-अलग विभागों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सहायक रजिस्ट्रार, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, लाइब्रेरी से जुड़े पद, सिस्टम विश्लेषक, कार्यकारी अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंता, हिंदी अधिकारी, मुख्य खेल अधिकारी और खेल अधिकारी जैसे पद शामिल हैं.अलग-अलग पदों के लिए योग्यता और अनुभव भी अलग निर्धारित किया गया है, इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.

क्या है योग्यता

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग रखी गई है.किसी पद के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है तो किसी के लिए बीई, बीटेक, एमटेक, एमसीए या पीएचडी की जरूरत होगी. कई पदों पर 3 से 10 साल तक का अनुभव भी मांगा गया है. वहीं लाइब्रेरी, हिंदी और खेल विभाग के पदों के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और अनुभव जरूरी होगा.इसलिए उम्मीदवार अपने पद के अनुसार पात्रता जरूर जांच लें.

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आवेदन शुल्क कितना देना होगा

इस पद पर आवेदन के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है.

चयन कैसे होगा

उम्मीदवारों का चयन पद के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के जरिए किया जा सकता है. संस्थान ने यह भी साफ किया है कि सिर्फ न्यूनतम योग्यता पूरी कर लेने से चयन प्रक्रिया में शामिल होने की गारंटी नहीं मिलेगी. जरूरत पड़ने पर बेहतर योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आईआईटी बीएचयू के SAMARTH भर्ती पोर्टल पर जाएं. वहां नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें.इसके बाद सभी जरूरी  डॉक्यूमेंट अपलोड करें. आखिर में पूरी जानकारी जांचकर फॉर्म सबमिट कर दें और उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 05:47 PM (IST)
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