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हिंदी न्यूज़शिक्षाइन पांच तरीकों को पढ़ाई में कर लें शामिल, कभी स्टडी से नहीं भटकेगा फोकस

इन पांच तरीकों को पढ़ाई में कर लें शामिल, कभी स्टडी से नहीं भटकेगा फोकस

घंटों तक किताब के सामने बैठे रहने का मतलब यह नहीं की पढ़ाई भी उतनी ही प्रभावित हो रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छी पढ़ाई सिर्फ लंबे समय तक बैठने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ने से होती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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आज के समय में पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी चुनौती किताबें नहीं, बल्कि ध्यान भटकना बन गई है. कई छात्र पूरी एनर्जी के साथ पढ़ने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उनका ध्यान मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन या दूसरे कामों की ओर चला जाता है. घंटों तक किताब के सामने बैठे रहने का मतलब यह नहीं की पढ़ाई भी उतनी ही प्रभावित हो रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छी पढ़ाई सिर्फ लंबे समय तक बैठने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ने से होती है. अगर पढ़ाई के दौरान फोकस बना रहे और सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहे तो कम समय में भी सही रिजल्ट मिल सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप कौन से 5 तरीकों को पढ़ाई में शामिल कर सकते हैं, जिनसे आपका स्टडी से फोकस कभी नहीं भटकेगा. 

पढ़ाई के लिए छोटे-छोटे स्टडीज सेशन बनाएं 

लगातार कई घंटे तक पढ़ाई करने के बजाय 25 से 30 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें. इस दौरान आप थोड़ा टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं या आंखों को आराम दे सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियमित छोटे ब्रेक लेने से दिमाग तरोताजा रहता है और दोबारा पढ़ाई पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है. लंबे समय तक बिना रुके पढ़ने से मानसिक थकान बढ़ती है और याद रखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है. 

मोबाइल और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाएं 

आज पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को माना जाता है. हर कुछ मिनट में आने वाले नोटिफिकेशन दिमाग पर फोकस तोड़ देते हैं. पढ़ाई शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें. अगर संभव हो तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें. ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे ,हैं तो केवल जरूरी ऐप्स का ही इस्तेमाल करें और बाकी सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें. जितना कम डिजिटल डिस्टर्ब होगा, उतनी बेहतर एकाग्रता बनी रहेगी. 

एक समय में केवल एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करें 

कई छात्र पढ़ाई के दौरान एक साथ कई काम करने लगते हैं, जैसे गाने सुनना, चैट करना या बार-बार सब्जेक्ट बदलना. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मल्टीटास्किंग से दिमाग पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और जानकारी को सही तरीके से याद रखना मुश्किल हो जाता है. इसलिए पढ़ाई के दौरान एक समय में सिर्फ एक सब्जेक्ट पर ध्यान दें और पहले उसे पूरा करने की कोशिश करें. छोटे-छोटे टारगेट तय करने से पढ़ाई आसान और प्रभावी बनती है. 

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अच्छी नींद और संतुलित खाना खाएं 

फोकस और याददाश्त बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी होती है. अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग नई जानकारी को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएगा. रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की सलाह दी जाती है. इसके साथ ही फल, हरी सब्जियां, मेवे, बीज और प्रोटीन से भरपूर खाना लेना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि शरीर में कम पानी की कमी होने पर भी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. 

मेडिटेशन और रिवीजन को बनाए स्टडी का जरूरी हिस्सा 

रोजाना कुछ मिनिट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने का अभ्यास करने से तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है. इससे पढ़ाई के दौरान फोकस फोकस बेहतर होता है. अगर मेडिटेशन करना मुश्किल लगे तो कुछ मिनट तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें. इसके अलावा पढ़े हुए विषय का नियमित रिवीजन भी जरूरी है. बार-बार एक साथ पढ़ने की बजाय समय पर दोहराने से जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और परीक्षा के समय तैयारी बेहतर होती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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