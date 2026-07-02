यूपी टीईटी पहले दिन की परीक्षा संपन्न, AI कैमरों ने पकड़े 15 'मुन्नाभाई', कितनी रही अटेंडेंस?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP TET 2026: यूपी टीईटी पहले दिन की परीक्षा संपन्न, AI कैमरों ने पकड़े 15 'मुन्नाभाई', जानें कितनी रही अटेंडेंस?

UP TET 2026: यूपी टीईटी पहले दिन की परीक्षा संपन्न, AI कैमरों ने पकड़े 15 'मुन्नाभाई', जानें कितनी रही अटेंडेंस?

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित UP TET 2026 के पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई. एआई कमांड सेंटर की मदद से 15 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Edited By: Sonam |  Updated at : 02 Jul 2026 11:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी (UP TET 2026) के पहले दिन की दोनों पालियों की परीक्षा बेहद शांतिपूर्ण तरीके संपन्न हुई. पहले दिन की इस परीक्षा में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम देखने को मिले. मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कड़ाई का ही नतीजा था कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों से दूसरों के नाम पर परीक्षा देने आए 15 फर्जी परीक्षार्थी रंगे हाथों दबोच लिए गए. यह जानकारी यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने दी.

AI कैमरों की पैनी नजर से नहीं बच पाए 'मुन्नाभाई'

इस बार की परीक्षा में नकल रोकने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसके आगे नकल माफिया और फर्जी परीक्षार्थियों की एक न चली. परीक्षा के पहले दिन आयोग ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुल 15 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कराया. ये लोग असली अभ्यर्थियों की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे.

  • फर्स्ट शिफ्ट: सुबह की पहली पाली में मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था और एआई कैमरों की मदद से सात फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए.
  • सेकेंड शिफ्ट: दूसरी पाली में आयोग ने कड़ाई बरतते हुए आठ और जालसाजों को दबोचा.

पकड़े गए इन सभी 15 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग ने सख्त एक्शन लिया. इन सभी को दस्तावेजी सबूतों के साथ स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस अब इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट में कौन-कौन शामिल है.

84.76% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में भारी उत्साह देखने को मिला. पहले दिन दोनों पालियों को मिलाकर परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राओं का उपस्थिति प्रतिशत शानदार रहा.

  • कुल पंजीकृत अभ्यर्थी: दोनों पालियों के लिए कुल 8,07,636 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.
  • कुल उपस्थित अभ्यर्थी: इनमें से 6,84,614 यानी 84.76 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा में भाग लिया.
  • महिलाओं की उपस्थिति: महिला अभ्यर्थियों की कुल उपस्थिति का प्रतिशत 84.69% रहा.
  • पुरुषों की उपस्थिति: पुरुष अभ्यर्थियों की उपस्थिति का ग्राफ 84.86% दर्ज किया गया.

60 जिलों में बनाए गए थे 955 परीक्षा केंद्र

यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में आयोजित की जा रही है, जहां कुल 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. आयोग ने बताया कि यूपी टीईटी 2026 की यह परीक्षा 2 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो 4 जुलाई तक चलेगी. 

AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से हुई लाइव मॉनिटरिंग

इस बार परीक्षा में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती गई. आयोग के मुख्यालय में अत्याधुनिक एआई इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया था. इस कंट्रोल रूम के जरिए प्रदेश के सभी 955 परीक्षा केंद्रों पर सीधी नजर रखी जा रही थी. परीक्षा के दौरान खुद आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार, आयोग के सभी सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उपसचिव कंट्रोल रूम में मौजूद रहे. 

ये भी पढ़ें: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 11:46 PM (IST)
Tags :
UP Education Service Selection Commission UP TET 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP TET 2026: यूपी टीईटी पहले दिन की परीक्षा संपन्न, AI कैमरों ने पकड़े 15 'मुन्नाभाई', जानें कितनी रही अटेंडेंस?
यूपी टीईटी पहले दिन की परीक्षा संपन्न, AI कैमरों ने पकड़े 15 'मुन्नाभाई', कितनी रही अटेंडेंस?
शिक्षा
TRE-3 शिक्षक भर्ती: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
TRE-3 शिक्षक भर्ती: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
शिक्षा
खास दुकान से किताबें-यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं डाल पाएंगे स्कूल, शिकायत पर तुरंत होगा एक्शन
खास दुकान से किताबें-यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं डाल पाएंगे स्कूल, शिकायत पर तुरंत होगा एक्शन
शिक्षा
IAS लोकहांडे प्रशांत सीताराम को केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय के साथ CBSE की कमान भी
IAS लोकहांडे प्रशांत सीताराम को केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय के साथ CBSE की कमान भी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूजरनेम विवाद: व्हाट्सएप के बाद आईटी मंत्रालय ने अब Signal और Telegram को भेजा नोटिस
यूजरनेम विवाद: व्हाट्सएप के बाद आईटी मंत्रालय ने अब Signal और Telegram को भेजा नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Monsoon Update: पूरे यूपी पर छाया मानसून, मगर चाल सुस्त, जोर नहीं पकड़ पा रहा बारिश का सिलसिला
पूरे यूपी पर छाया मानसून, मगर चाल सुस्त, जोर नहीं पकड़ पा रहा बारिश का सिलसिला
टेलीविजन
तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी, जमकर नाचे एक्टर, सिंगिंग का भी लगाया तड़का, वीडियो
तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी, जमकर नाचे एक्टर, सिंगिंग का भी लगाया तड़का
आईपीएल 2026
इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चैंपियन RCB, जानें किस-किस के बाहर होने की है उम्मीद
इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चैंपियन RCB, जानें किस-किस के बाहर होने की है उम्मीद
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
'असली TMC किसकी?', ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 जुलाई तक मांगा जवाब
'असली TMC किसकी?', ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 जुलाई तक मांगा जवाब
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
शिक्षा
TRE-3 शिक्षक भर्ती: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
TRE-3 शिक्षक भर्ती: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget