UKSSSC की इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों और विभागों में कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कुल 398 पदों में सबसे अधिक 230 पद कनिष्ठ सहायक (सिविल न्यायालय) के लिए निर्धारित किए गए हैं.