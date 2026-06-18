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UKSSSC Recruitment 2026: उत्तराखंड में 398 पदों पर निकली भर्ती, 22 जून से शुरू होंगे आवेदन
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर समेत 398 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू करने की घोषणा की है.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने कई पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 398 रिक्त पदों को भरा जाएगा.
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Published at : 18 Jun 2026 02:29 PM (IST)
Tags :Sarkari Naukri Government Jobs JObs
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