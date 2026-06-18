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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUKSSSC Recruitment 2026: उत्तराखंड में 398 पदों पर निकली भर्ती, 22 जून से शुरू होंगे आवेदन

UKSSSC Recruitment 2026: उत्तराखंड में 398 पदों पर निकली भर्ती, 22 जून से शुरू होंगे आवेदन

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर समेत 398 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू करने की घोषणा की है.

Reported By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 18 Jun 2026 02:29 PM (IST)
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर समेत 398 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू करने की घोषणा की है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने कई पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 398 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

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UKSSSC की इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों और विभागों में कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कुल 398 पदों में सबसे अधिक 230 पद कनिष्ठ सहायक (सिविल न्यायालय) के लिए निर्धारित किए गए हैं.
UKSSSC की इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों और विभागों में कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कुल 398 पदों में सबसे अधिक 230 पद कनिष्ठ सहायक (सिविल न्यायालय) के लिए निर्धारित किए गए हैं.
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आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी.
Published at : 18 Jun 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri Government Jobs JObs

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