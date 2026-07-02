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IAS लोकहांडे प्रशांत सीताराम को केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय के साथ CBSE की कमान भी
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी लोकहांडे प्रशांत सीताराम (AGMUT कैडर, 2001 बैच) को गृह मंत्रालय के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है. इसके साथ ही उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
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