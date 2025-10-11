एक्सप्लोरर
SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई
SEBI Officer Grade A Recruitment 2025: SEBI ने ऑफिसर ग्रेड A पोस्ट पर भर्ती निकाली है, जिसमें कुल 110 रिक्तियां भरी जाएंगी और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू होगी.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऑफिसर ग्रेड A (असिस्टेंट मैनेजर) पदों के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.
Published at : 11 Oct 2025 09:44 AM (IST)
SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई
ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली इस पद पर वैकेंसी
बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, BTSC ने निकाली 4654 पदों पर भर्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली
SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई
ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली इस पद पर वैकेंसी
