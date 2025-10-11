SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई

SEBI ऑफिसर ग्रेड A भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा या लॉ जैसी योग्यताएं होना जरूरी है. अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, लेकिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें.