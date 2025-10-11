SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीSEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई

SEBI Officer Grade A Recruitment 2025: SEBI ने ऑफिसर ग्रेड A पोस्ट पर भर्ती निकाली है, जिसमें कुल 110 रिक्तियां भरी जाएंगी और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू होगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Oct 2025 09:44 AM (IST)
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऑफिसर ग्रेड A (असिस्टेंट मैनेजर) पदों के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.

इच्छुक उम्मीदवार SEBI की ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in पर जाकर निर्धारित तिथियों के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे.
इस भर्ती के माध्यम से कुल 110 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसमें सबसे अधिक पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जबकि लीगल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज (राजभाषा) और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए भी अलग-अलग पद रखे गए हैं. प्रत्येक पद के लिए उम्मीदवार की योग्यता और शैक्षणिक अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा.
SEBI ऑफिसर ग्रेड A भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा या लॉ जैसी योग्यताएं होना जरूरी है. अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, लेकिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें.
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है. बिना शुल्क जमा किए फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे. अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1000 रुपये + GST है, जबकि SC, ST और PWD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 100 रुपये + GST निर्धारित किया गया है. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.
इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को तीन चरणों से गुजरना होगा. पहले और दूसरे चरण में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी. दोनों परीक्षाओं में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के प्रदर्शन और योग्यताओं के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है. सबसे पहले उम्मीदवार को SEBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और अंतिम रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट सेव रख लें.
Published at : 11 Oct 2025 09:44 AM (IST)
JOB SEBI Assistant Manager Vacancy SEBI 110 Posts Application

Embed widget