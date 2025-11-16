हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीSAIL में नौकरी का सुनहरा मौका, इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए 100 से ज्यादा पद, जानें प्रक्रिया

SAIL में नौकरी का सुनहरा मौका, इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए 100 से ज्यादा पद, जानें प्रक्रिया

भारतीय स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी SAIL ने बिना अनुभव वाले इंजीनियरों के लिए 100 से ज्यादा मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 16 Nov 2025 07:08 AM (IST)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ने इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए एक शानदार मौका दिया है. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने 100 से ज्यादा मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती का ऐलान किया है.

SAIL की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 15 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sailcareers.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
SAIL की यह भर्ती खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें फ्रेशर उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. कंपनी ने साफ कर दिया है कि मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर चयन के लिए पहले अनुभव की जरूरत नहीं है.
अगर उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है और उसके कम से कम 65 प्रतिशत अंक हैं, तो वह इस भर्ती के लिए योग्य है. यह डिग्री कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल या अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हो सकती है.
भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ आवेदन शुल्क की जानकारी भी जारी की गई है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1050 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 300 रुपये तय किया गया है. फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि फॉर्म में दर्ज की गई सभी जानकारी बिल्कुल सही हो, क्योंकि बाद में संशोधन का मौका नहीं मिलता.
आवेदन का तरीका भी बेहद आसान रखा गया है ताकि कोई भी उम्मीदवार बिना परेशानी के फॉर्म भर सके. इसके लिए सबसे पहले SAIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां होमपेज पर ही “Recruitment” सेक्शन दिखाई देगा. उसी पर क्लिक करके MT भर्ती का लिंक खोलें.
उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद ईमेल और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा. आवेदन फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि, श्रेणी, शिक्षा और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके साथ ही हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने होते हैं. सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करके उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना जरूरी है.
Published at : 16 Nov 2025 07:08 AM (IST)
