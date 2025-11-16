एक्सप्लोरर
SAIL में नौकरी का सुनहरा मौका, इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए 100 से ज्यादा पद, जानें प्रक्रिया
भारतीय स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी SAIL ने बिना अनुभव वाले इंजीनियरों के लिए 100 से ज्यादा मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है.
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ने इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए एक शानदार मौका दिया है. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने 100 से ज्यादा मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती का ऐलान किया है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 16 Nov 2025 07:08 AM (IST)
Tags :Sarkari Naukri SAIL Recruitment JOB
नौकरी
6 Photos
SAIL में नौकरी का सुनहरा मौका, इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए 100 से ज्यादा पद, जानें प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
IIT में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी, आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद करीब
नौकरी
6 Photos
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
नौकरी
6 Photos
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बंपर भर्ती, 170 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; ये है लास्ट डेट
नौकरी
6 Photos
ISRO में नौकरी का सुनहरा मौका, अहमदाबाद स्पेस सेंटर में निकली भर्ती; 90 हजार से ज्यादा सैलरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
Advertisement
नौकरी
6 Photos
SAIL में नौकरी का सुनहरा मौका, इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए 100 से ज्यादा पद, जानें प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion