Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई

Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई

रेलवे ने बंपर पदों पर भर्ती के लिए एलान कर दिया है. जल्द ही रेलवे में 8 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 24 Sep 2025 02:15 PM (IST)
रेलवे ने बंपर पदों पर भर्ती के लिए एलान कर दिया है. जल्द ही रेलवे में 8 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC भर्ती 2025-26 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार कुल 8,875 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट और कई अन्य पद शामिल हैं.

इस भर्ती में स्नातक उम्मीदवारों के लिए 5,817 पद और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 3,058 पद आरक्षित हैं. आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच शुरू होने की संभावना है.
इस भर्ती में स्नातक उम्मीदवारों के लिए 5,817 पद और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 3,058 पद आरक्षित हैं. आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच शुरू होने की संभावना है.
इस भर्ती अभियान के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों से लेकर ग्रेजुएट पूरी कर चुके कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
इस भर्ती अभियान के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों से लेकर ग्रेजुएट पूरी कर चुके कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
अंडरग्रेजुएट पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है. ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC, PwD और पूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
अंडरग्रेजुएट पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है. ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC, PwD और पूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार वेतन मिलेगा. RRB NTPC भर्ती में चयन प्रक्रिया बहु-स्तरीय होगी. पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1 और CBT-2) होंगे. इसके बाद पद के अनुसार स्किल टेस्ट, टाइपिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा. अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होंगे.
चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार वेतन मिलेगा. RRB NTPC भर्ती में चयन प्रक्रिया बहु-स्तरीय होगी. पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1 और CBT-2) होंगे. इसके बाद पद के अनुसार स्किल टेस्ट, टाइपिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा. अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होंगे.
आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रखा गया है. SC, ST, PwD, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को केवल 250 शुल्क देना होगा.
आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रखा गया है. SC, ST, PwD, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को केवल 250 शुल्क देना होगा.
उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रीय आरआरबी पोर्टल पर जाकर NTPC 2025 आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा. पंजीकरण के बाद आवेदन फॉर्म भरें. फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें.
उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रीय आरआरबी पोर्टल पर जाकर NTPC 2025 आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा. पंजीकरण के बाद आवेदन फॉर्म भरें. फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें.
Published at : 24 Sep 2025 02:15 PM (IST)
