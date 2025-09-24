चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार वेतन मिलेगा. RRB NTPC भर्ती में चयन प्रक्रिया बहु-स्तरीय होगी. पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1 और CBT-2) होंगे. इसके बाद पद के अनुसार स्किल टेस्ट, टाइपिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा. अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होंगे.