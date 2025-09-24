एक्सप्लोरर
Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे ने बंपर पदों पर भर्ती के लिए एलान कर दिया है. जल्द ही रेलवे में 8 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC भर्ती 2025-26 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार कुल 8,875 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट और कई अन्य पद शामिल हैं.
Published at : 24 Sep 2025 02:15 PM (IST)
